Pháp luật Công an Nghệ An sẵn sàng cho kỳ sát hạch lái xe đầu tiên Ngày 8/5 tới, kỳ sát hạch cấp Giấy phép lái xe đầu tiên do ngành Công an tổ chức sẽ chính thức diễn ra, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong công tác quản lý sát hạch. Sau thời gian dài chờ đợi, nhiều học viên chia sẻ họ đã đếm từng ngày để được tham gia kỳ sát hạch, chính thức nhận bằng lái. Trong khi đó, lực lượng Cảnh sát giao thông cho biết, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng cho một kỳ sát hạch diễn ra nghiêm túc, suôn sẻ.

Học viên mong chờ từng ngày

Trong lúc đến nộp lại Giấy khám sức khỏe theo yêu cầu của cơ quan chức năng, chị P.T.T (trú tại TP. Vinh) cho hay: “Thấy có lịch thi là em mừng lắm. Em chờ đợi quá lâu rồi".

Chị T. cho biết, đã học lái từ cuối năm ngoái, hoàn thành khóa học đầu năm nay, nhưng phải chờ hơn 2 tháng nay mới có lịch sát hạch. Trong thời gian đó, giấy khám sức khỏe ban đầu cũng hết hạn theo quy định, buộc phải đi khám lại để hoàn tất hồ sơ.

“Mới đây em được gọi điện thông báo là giấy khám sức khỏe không còn giá trị do quá thời hạn. Nghe vậy là em tức tốc đến bệnh viện để làm lại cho kịp. Vui vì sắp được thi, nhưng cũng hơi luống cuống vì không nghĩ việc chờ đợi lại kéo dài như vậy”.

Bài học ca bin tại Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe PTS. Ảnh: Đ.C

Là học viên lần đầu tham gia kỳ thi sát hạch lái xe ô tô hạng B1, chị T. không giấu nổi cảm giác hồi hộp. Với chị, tấm bằng lái không chỉ là mục tiêu cá nhân mà còn là điều kiện cần thiết để chủ động trong việc đi lại và chăm sóc con nhỏ. “Mỗi lần đưa con đi học vào những ngày mưa, hay khi cần đi bệnh viện, phải nhờ người chở rất bất tiện. Bây giờ có lịch sát hạch rồi, chỉ mong mọi thứ diễn ra suôn sẻ”.

Anh P.X.H - tài xế tự do trú tại huyện Nghi Lộc, là một trong những trường hợp phải thi lại do giấy phép lái xe hạng C hết hạn gần 2 tháng, không thể xin cấp đổi theo thủ tục thông thường, anh cho biết: “Tôi đã nghỉ chạy xe mấy tháng nay, mà cứ chờ mãi kỳ sát hạch chưa mở. Giờ có lịch thi rồi, tôi vui mừng lắm. Tôi đã ôn lại lý thuyết suốt cả tháng, chỉ mong lần này thi suôn sẻ để sớm quay lại chạy xe kiếm sống”.

Dù đã có kinh nghiệm lái xe nhiều năm, nhưng việc phải thi lại từ đầu cũng khiến anh có phần áp lực. Theo anh H. “Giờ quy định chặt hơn, thi lý thuyết sai vài câu là rớt. Nhưng dù sao được thi là mừng rồi, chứ kéo dài thời gian tổ chức sát hạch thì không biết xoay xở ra sao”.

Bài học lái xe tổng hợp trong hình. Ảnh: Đ.C

Theo đại diện một trung tâm đào tạo lái xe, việc chậm tổ chức kỳ thi sát hạch không chỉ gây khó khăn cho các cơ sở đào tạo mà ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của học viên.

Với những người mới bắt đầu học, thời gian kéo dài đồng nghĩa với việc họ chưa thể được sát hạch và cấp giấy phép lái xe theo quy định, dẫn đến việc không được phép điều khiển ô tô. Đáng nói, đối với các tài xế chuyên nghiệp có nhu cầu thi lại, nâng hạng bằng lái để phục vụ công việc, sự trì hoãn này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thu nhập và kế hoạch cá nhân. Do đó, việc các kỳ sát hạch được tổ chức trở lại từ tháng 5 này là điều được cả học viên lẫn các trung tâm đào tạo chờ đợi từ lâu.

Hoàn tất công tác chuẩn bị

Việc tiếp nhận nhiệm vụ quản lý Nhà nước trong lĩnh vực sát hạch và cấp giấy phép lái xe là 1 trong 5 nhiệm vụ trọng tâm mà Công an tỉnh được chuyển giao từ các sở, ngành kể từ ngày 1/3. Trong đó, công tác cấp, đổi giấy phép lái xe đã được triển khai thông suốt ngay từ ngày đầu tiếp nhận.

Người dân làm thủ tục đổi giấy phép lái xe tại Bộ phận "Một cửa" Phòng CSGT, Công an tỉnh. Ảnh: N.Đ

Thượng tá Nguyễn Hàm Thắng - Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh cho biết, để đảm bảo việc tiếp nhận không bị gián đoạn, Phòng CSGT đã chủ động phối hợp với Sở Giao thông vận tải (cũ), nay là Sở Xây dựng tổ chức tập huấn sát hạch viên cho cán bộ, chiến sĩ. Song song với đó, công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị cũng được triển khai đầy đủ, kịp thời và đồng bộ.

Trong những ngày đầu triển khai, Phòng CSGT nhận được sự hỗ trợ từ cán bộ Sở Xây dựng để đảm bảo việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe diễn ra thuận lợi. Lực lượng CSGT đã tăng cường lực lượng, phương tiện, trong đó, ưu tiên điều động thêm cán bộ nhằm đảm bảo phục vụ người dân kịp thời. Mỗi bước trong quy trình, từ lấy số thứ tự, nộp hồ sơ đến đóng lệ phí, đều có sự hướng dẫn tận tình, giúp người dân thực hiện thủ tục nhanh chóng, hiệu quả.

Tính từ ngày 1/3 đến nay, Bộ phận "Một cửa" Phòng CSGT, Công an tỉnh đã tiếp nhận và xử lý tổng cộng 8.613 hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe, trong đó, có 6.520 trường hợp nộp trực tiếp và 2.093 trường hợp thực hiện qua hình thức trực tuyến.

Công an tỉnh triển khai tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông. Ảnh Đ.C

Riêng đối với công tác sát hạch, ngay sau thời điểm chuyển giao nhiệm vụ, lực lượng Cảnh sát giao thông trên cả nước, trong đó có CSGT, Công an tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng bắt tay vào việc đào tạo nhân lực, tham mưu xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến sát hạch và cấp giấy phép lái xe, kiện toàn tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ cụ thể. Đồng thời, các hệ thống dữ liệu, phần mềm quản lý cũng được nâng cấp, bổ sung… Đặc biệt, chỉ sau 26 ngày kể từ ngày tiếp nhận bàn giao, ngày 26/3/2025, lực lượng CSGT đã cho ra mắt hệ thống mới phục vụ việc tiếp nhận hồ sơ trên cổng dịch vụ công, khắc phục rất nhiều lỗi so với hệ thống cũ.

Giờ học mô phỏng tại Trung tâm đào tạo nghề - Công ty cổ phần vận tải ô tô số 5. Ảnh: Đ.C

Theo kế hoạch, trong tháng 5, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh sẽ tổ chức 19 kỳ sát hạch, trong đó, từ ngày 15/5 trở đi, dự kiến mỗi ngày tổ chức 1 kỳ sát hạch. Công an tỉnh đã hoàn tất việc cài đặt phần mềm quản lý sát hạch do Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an chuyển giao cho các trung tâm sát hạch trên địa bàn. Các trung tâm sẽ đảm nhiệm việc cung cấp cơ sở vật chất, trong khi sát hạch viên và hội đồng sát hạch do lực lượng CSGT trực tiếp đảm nhiệm.

Do quá trình chuyển giao, công tác sát hạch bị gián đoạn 2 tháng, khiến toàn tỉnh hiện có gần 24.000 người đã hoàn thành chương trình đào tạo lái xe mô tô và ô tô hoặc giấy phép lái xe đã hết hạn nhưng chưa được dự thi sát hạch.

Trong khóa sát hạch đầu tiên, dự kiến diễn ra vào ngày 8/5, sẽ có 423 học viên tham gia, trong đó, có 223 người là học viên mới và 200 người dự thi lại do giấy phép lái xe đã hết hạn. Nhằm đảm bảo kỳ sát hạch đầu tiên diễn ra suôn sẻ, Phòng CSGT đã phối hợp với các trung tâm đào tạo rà soát kỹ lưỡng hồ sơ học viên và tổ chức chạy thử quy trình sát hạch vào ngày 2/5 tại Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ số 1 Nghệ An ở xã Thịnh Mỹ, huyện Hưng Nguyên - nơi sẽ diễn ra kỳ sát hạch đầu tiên.

“ Với việc hoàn tất toàn diện công tác chuẩn bị về nhân lực, cơ sở vật chất và quy trình nghiệp vụ, trong các tháng 5 và 6, Phòng Cảnh sát giao thông sẽ triển khai tổ chức sát hạch và cấp Giấy phép lái xe cho các học viên đã hoàn thành chương trình đào tạo tại các trung tâm đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động này được thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra, nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, duy trì tính liên tục trong đào tạo, sát hạch và góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Đại tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An