Pháp luật Công an Nghệ An tiếp nhận giải quyết thủ tục sát hạch, cấp GPLX tại Phòng CSGT Ngày 1/3, Công an tỉnh Nghệ An đã triển khai tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính trên lĩnh vực sát hạch, cấp GPLX tại Phòng CSGT Công an tỉnh.

Tiếp nhận thủ tục sát hạch, cấp GPLX tại Bộ phận một cửa Phòng CSGT, Công an tỉnh Nghệ An trong ngày 1/3. Ảnh: P.V

Sau thời gian phối hợp với phòng chuyên môn thuộc Sở Giao thông vận tải tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ, sáng 1/3, Công an tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính trên lĩnh vực sát hạch, cấp GPLX tại Bộ phận một cửa Phòng CSGT, Công an tỉnh Nghệ An tại số 108, đường Hoàng Phan Thái, phường Nghi Phú, TP.Vinh.

Cán bộ Sở Giao thông vận tải hỗ trợ cán bộ Phòng CSGT, Công an tỉnh trong ngày đầu. Ảnh: Đ.C

Thủ tục này trước đây được tiếp nhận giải quyết tại khu vực giải quyết thủ tục hành chính của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 16 Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An).

Công an tỉnh triển khai tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông vào ngày 21/2. Ảnh: Đ.C

Việc tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính trên lĩnh vực sát hạch, cấp GPLX là 1 trong 7 nhiệm vụ Công an tỉnh tiếp nhận từ các sở, ngành. Đây là đơn vị triển khai sớm so với các địa phương trên cả nước. Trong thời gian tới, Công an Nghệ An sẽ phân cấp nhiệm vụ cấp đổi GPLX về công an xã, giúp tiết kiệm chi phí và thời gian đi lại của người dân.