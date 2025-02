Thời sự Chuẩn bị tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ của các sở, ngành chuyển giao sang Công an Nghệ An Chiều 20/2, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị phối hợp chuẩn bị tiếp nhận một số chức năng, nhiệm vụ của các sở, ngành chuyển giao Công an Nghệ An.

Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Lê Hồng Vinh- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Cùng dự có đại diện Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở: Tư pháp; Giao thông vận tải; Tài nguyên và Môi trường; Thông tin và Truyền thông; Lao động, Thương binh và Xã hội; Kế hoạch và Đầu tư; Nội vụ; Tài chính; UBND thành phố Vinh và các huyện Kỳ Sơn, Quế Phong; cùng các đơn vị: Tỉnh đoàn, Cảng Hàng không Quốc tế Vinh, VNPT Nghệ An.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Phạm Thủy

Khẩn trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, trong thời gian qua, cùng với hệ thống chính trị toàn tỉnh, Công an tỉnh Nghệ An đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện, quyết liệt các biện pháp để phục vụ nhiệm vụ sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.

Hiện nay, với tinh thần khẩn trương, Công an tỉnh Nghệ An đang gấp rút triển khai các phần việc để thực hiện chủ trương tổ chức mô hình Công an địa phương 2 cấp (cấp tỉnh, cấp xã), không tổ chức mô hình Công an cấp huyện (dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/3/2025).

Nhân dịp này, đoàn đại biểu dự Hội nghị dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm Người trong khuôn viên Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh: Vương Linh

Cùng với việc tập trung sắp xếp bộ máy theo mô hình Công an địa phương 2 cấp, trước mắt Công an tỉnh Nghệ An sẽ đảm nhận 5 chức năng, nhiệm vụ từ các sở, ngành chuyển giao gồm: Tiếp nhận nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng không từ Cảng Hàng không quốc tế Vinh; Quản lý Nhà nước về bảo đảm an toàn thông tin mạng; Quản lý Nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện; Quản lý Nhà nước về sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; Quản lý Nhà nước về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp Phiếu Lý lịch tư pháp.

Đồng chí Hoàng Thị Thu Trang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Thủy

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành đã tiến hành thảo luận, thống nhất về cách làm và các nội dung cần chuẩn bị; trong đó, tập trung đề xuất các giải pháp hiệu quả để phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuyển giao, tiếp nhận các chức năng, nhiệm vụ theo chủ trương.

Phối hợp chặt chẽ, khoa học trong quá trình chuyển giao chức năng, nhiệm vụ

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Hồng Vinh- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm, khẩn trương của Công an Nghệ An và các sở, ngành, đúng theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương “vừa chạy, vừa xếp hàng”, góp phần cùng hệ thống chính trị toàn tỉnh thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước về tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Lê Hồng Vinh- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Vương Linh

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đồng chí lãnh đạo, người đứng đầu các sở, ngành, địa phương cần nhận thức rõ, sâu sắc tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, chủ động, quyết liệt, quyết tâm khi thực hiện các nhiệm vụ được giao trong thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy nói chung và chuyển giao chức năng, nhiệm vụ của một số ngành nói riêng, theo đúng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước.

“Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, một cuộc cách mạng lớn, đòi hỏi trước hết những người đứng đầu tư tưởng phải thông suốt, chỉ đạo đúng, quyết tâm, từ đó làm tốt tư tưởng cho cán bộ, công chức viên chức trong cơ quan, đơn vị mình. Phối hợp chặt chẽ, tham mưu đề xuất phương án tổ chức bộ máy sau chuyển giao bảo đảm thận trọng, khách quan, khoa học, phù hợp, đúng quy định. Quá trình phối hợp thực hiện, phải tính toán, cân nhắc thận trọng nhưng cũng phải hết sức kịp thời, khẩn trương, quyết tâm, bảo đảm không làm gián đoạn, ảnh hưởng đến hoạt động chung và công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”, đồng chí Lê Hồng Vinh- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Thiếu tướng Bùi Quang Thanh- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh khẳng định: Công an tỉnh Nghệ An xác định đây là những nhiệm vụ lớn, quan trọng. Chủ trương chuyển giao chức năng, nhiệm vụ từ các sở, ngành về Công an tỉnh thể hiện sự tin cậy, giao nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước đối với lực lượng Công an các cấp, đồng thời, đây cũng là giai đoạn “bước ngoặt” đặt ra trách nhiệm, thách thức rất lớn đòi hòi lực lượng Công an phải hết sức chủ động trong công tác phối hợp với các sở, ngành có liên quan để chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho quá trình tiếp nhận, chuyển giao.

Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Thủy

Từ nay đến thời điểm có quyết định chính thức về việc chuyển giao chức năng, nhiệm vụ không còn nhiều, khối lượng công việc phải chuẩn bị lớn, để đảm bảo việc chuyển giao chức năng, nhiệm vụ không làm chia cắt, gián đoạn hoạt động bình thường, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đề nghị các sở, ngành chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp với các đơn vị chức năng của Công an tỉnh để chuyển giao, hướng dẫn quy trình, nghiệp vụ, cách thức vận hành hệ thống phần mềm, hạ tầng kỹ thuật… để lực lượng Công an tiếp cận, thực hiện nhiệm vụ.

Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cũng đề nghị các sở, ngành phối hợp với Công an tỉnh trong việc nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng, rà soát, đánh giá năng lực, trình độ chuyên môn, vị trí việc làm… của cán bộ, nhân viên các đơn vị để có tham mưu phương án hợp lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nếu có. Quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách cho cán bộ, công nhân, viên chức các đơn vị…