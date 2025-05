Pháp luật Công an Nghệ An tạm giữ người đàn ông vào trường đánh giáo viên Hà Văn Thúy đến trường đón con trong tình trạng say rượu ra tay rồi đánh giáo viên chủ nhiệm dù được mọi người can ngăn.

Ngày 1/5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị hiện đang tạm giữ đối tượng Hà Văn Thúy (SN 1985), trú tại xóm Bắc Thắng, xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ 45 phút ngày 28/4/2025, Công an xã Tân Thắng nhận được thông tin về vụ gây rối trật tự công cộng tại Trường Tiểu học xã Tân Thắng và đã báo Tổ công tác địa bàn số 01 (thuộc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh).

Ngay sau đó, Tổ công tác địa bàn số 01 phối hợp với Công an xã Tân Thắng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh, làm rõ.

Đối tượng Hà Văn Thúy. Ảnh: Phạm Thuỷ

Qua điều tra bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh xác định: Vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 28/4/2025, Hà Văn Thúy đến điểm trường Bắc Thắng, thuộc Trường Tiểu học xã Tân Thắng để đón con trong tình trạng đã sử dụng rượu bia.

Khi thấy Thúy không mặc áo mưa nên thầy giáo L.X.H. đã hỏi thăm “tại sao đến đón cháu mà không mặc áo mưa” thì bị đối tượng phản ứng với lời lẽ đe dọa, nồng nặc mùi rượu. Thấy biểu hiện bất thường, thầy H. đã tránh đi nơi khác.

Đối tượng Hà Văn Thúy tại Cơ quan Công an. Ảnh: Phạm Thuỷ

Tuy nhiên, khi tiếp tục di chuyển, Hà Văn Thúy bất ngờ tiếp cận và hành hung cô giáo Nguyễn Thị K.N. (giáo viên chủ nhiệm lớp ghép 3+4). Cụ thể, đối tượng đã nắm tóc, dùng tay đánh vào mặt cô N. và sau đó khống chế, kéo cô giáo ra giữa sân trường, đứng dưới trời mưa, bất chấp sự can ngăn một số phụ huynh khác.

Tại Cơ quan Công an, đối tượng tỏ ra hối lỗi, liên tục xin lỗi cô giáo và thừa nhận do say rượu, không làm chủ được hành vi của mình.

Hiện, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.