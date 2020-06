Công an Nghệ An tặng 200 lá cờ Tổ quốc cho 30 tàu cá

(Baonghean.vn) - 200 lá cờ Tổ quốc, 30 thùng dầu, trị giá trên 60 triệu đồng đã được Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Nghệ An trao tặng cho các chủ tàu neo đậu tại cảng cá Lạch Quèn, xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An).