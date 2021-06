Công an Nghệ An tăng cường 100 cán bộ, chiến sĩ cho Diễn Châu phòng, chống dịch

Trưa ngày 16/6, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An xác định có 1 ca bệnh dương tính với Covid-19 tại huyện Diễn Châu, là F1 của ca bệnh 11440. Ngay trong chiều cùng ngày, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã quyết định chi viện cho huyện Diễn Châu 100 cán bộ, chiến sĩ. Đây là lực lượng đã được Công an tỉnh đào tạo các kiến thức và kỹ năng cần thiết về công tác phòng, chống dịch.

100 cán bộ, chiến sĩ công tác tại nhiều đơn vị trực thuộc Công an tỉnh Nghệ An tăng cường cho huyện Diễn Châu. Ảnh: Xuân Bắc Liên tiếp những ngày qua, tại Nghệ An đã phát hiện 5 ca bệnh dương tính có yếu tố dịch tễ phức tạp, lịch trình di chuyển nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người. Đặc biệt, trên địa bàn huyện Diễn Châu có 2 trường hợp. Hiện lực lượng Công an đang cùng với Quân đội, y tế và các đơn vị liên quan nỗ lực không quản ngày đêm, khẩn trương truy vết, phong tỏa các địa bàn theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch, đảm bảo an ninh trật tự khu vực cách ly, chốt chặn kiểm soát dịch… Nhiều cán bộ nữ sẵn sàng lên đường. Ảnh: Vương Linh Trong số 100 cán bộ, chiến sĩ, nhiều đồng chí là cán bộ nữ nhanh chóng có mặt ngay sau khi có lệnh, quân trang cần thiết đã gọn gàng trong ba lô, chỉ chờ mệnh lệnh xuất phát. Sự tăng cường lực lượng kịp thời này sẽ góp phần cùng huyện Diễn Châu triển khai tốt hơn công tác phòng chống dịch, quyết không để dịch bệnh lan rộng.