Pháp luật

Công an Nghệ An tích cực hỗ trợ người dân di dời tài sản, cứu hộ phương tiện ra khỏi vùng ngập nặng

Mưa kéo dài từ đêm qua đến nay, khiến nhiều địa bàn bị ngập sâu, nhất là thành phố Vinh. Công an các đơn vị, địa phương thuộc Công an Nghệ An đã tăng cường lực lượng chỉ dẫn, cảnh báo để người dân không lưu thông qua những đoạn đường bị ngập lụt, tích cực hỗ trợ người dân di dời tài sản, cứu hộ phương tiện mắc kẹt trong vùng ngập.