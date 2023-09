Công an Nghệ An tiếp nhận, hoàn thành thủ tục cấp gần 80.000 hộ chiếu cho công dân

Theo số liệu thống kê, 8 tháng đầu năm 2023, Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh Công an Nghệ An đã tiếp nhận hồ sơ, hoàn thành thủ tục đề nghị Cục Quản lý xuất, nhập cảnh (Bộ Công an) cấp 79.237 hộ chiếu cho công dân đủ điều kiện được nộp qua Cổng dịch vụ công Bộ công an, đạt tỷ lệ 100% hồ sơ đủ điều kiện.

Kiểm tra hộ chiếu trước khi trả cho công dân. Ảnh: PV

Đáng nói, từ ngày 15/8/2023, ngay sau khi Bộ Công an triển khai cấp hộ chiếu dành cho trẻ dưới 14 tuổi, Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh đã tham mưu Công an tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch số 250/KH- CAT- PA08 tổ chức Hội nghị tập huấn các dịch vụ công trên lĩnh vực xuất nhập cảnh thực hiện tại cấp huyện, xã. Theo đó, gần 500 cán bộ công an cấp phường, xã trên địa bàn Nghệ An đã được quán triệt Quyết định số 3733/QĐ-BCA về quy trình xác minh nội bộ đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý xuất, nhập cảnh. Đồng thời, hướng dẫn cài đặt các phần mềm phục vụ công tác; quy trình tiếp nhận, xử lý đối với một số thủ tục thực hiện tại cấp xã trong lĩnh vực xuất, nhập cảnh.

Cán bộ Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh, Công an Nghệ An hướng dẫn quy trình tiếp nhận, xử lý thủ tục thực hiện tại cấp phường, xã. Ảnh: PV

Trên cơ sở tiếp thu qua tập huấn, hướng dẫn trực tiếp, từ ngày 15/8 đến nay, công an các phường, xã trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công, hoàn chỉnh hồ sơ cấp hộ chiếu cho trên 260 trẻ dưới 14 tuổi.