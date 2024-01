Công an Nghệ An triển khai chương trình công tác năm 2024

(Baonghean.vn) - Chiều 9/1, tại TP. Vinh, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2024.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Trung tướng Lê Quốc Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự, chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của Bộ. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự hội nghị có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và các đồng chí bí thư 21 huyện, thành, thị ủy. Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An có Đại tá Bùi Quang Thanh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc và các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc, cùng lãnh đạo các đơn vị, huyện, thành thị.

Các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An dự hội nghị. Ảnh: Thành Duy

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ

Năm 2023, với sự chỉ đạo sâu sát, toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự quan tâm, ủng hộ của các cấp, ngành và các tầng lớp Nhân dân, lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an Nghệ An đã quyết tâm, đoàn kết, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các mặt công tác.

Đại tá Bùi Quang Thanh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Bám sát khẩu hiệu hành động “xây dựng Công an Nghệ An thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vì Nhân dân phục vụ”, Công an tỉnh đã phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” phát triển cả chiều rộng và chiều sâu với nhiều biện pháp, giải pháp quyết liệt, sáng tạo, đột phá, góp phần hoàn thành xuất sắc 3 mục tiêu, 10 nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2023 đã đề ra.

Nổi bật là Công an Nghệ An đã đánh trúng, đánh mạnh, phá thành công nhiều chuyên án, vụ án lớn gây tiếng vang, được lãnh đạo Bộ Công an, UBND tỉnh khen thưởng, biểu dương; tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt cao, trong đó án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%.

Đại tá Lê Văn Thái - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu điều hành thảo luận tại hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Công an Nghệ An đã triển khai đồng bộ các biện pháp thực hiện hiệu quả Đề án “Xã biên giới sạch về ma túy”. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã làm sạch 27/27 xã biên giới, 4 đơn vị cấp huyện (thị xã Hoàng Mai, thị xã Cửa Lò, huyện Anh Sơn và huyện Nghĩa Đàn) và nhân rộng 195 xã, phường, thị trấn “sạch về ma túy”.

Công tác đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng, chức vụ, môi trường được chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả, nhiều chỉ tiêu vượt cao. Cụ thể là đã bắt, khởi tố 269 vụ, 298 bị can phạm tội về kinh tế; 30 vụ, 129 bị can phạm tội về tham nhũng, chức vụ; 36 vụ, 49 bị can phạm tội về môi trường. Đây là năm Công an Nghệ An có kết quả công tác phòng, chống tội phạm về kinh tế, tham nhũng, chức vụ, môi trường cao nhất từ trước đến nay.

Lãnh đạo phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh phát biểu thảo luận tại hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Năm 2023 là năm thứ 8 liên tiếp Công an Nghệ An được Bộ Công an xếp vị trí thứ nhất về công tác cải cách hành chính trong toàn lực lượng. Bên cạnh đó, Công an tỉnh đã kìm giữ và làm giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí. Công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ được thực hiện tốt.

Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được chú trọng đẩy mạnh với nhiều mô hình hay, trong đó 2 mô hình “Dân vận khéo trong công tác xóa địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự” tại xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu và mô hình xây dựng “Xã biên giới sạch về ma túy” được Bộ Công an thông báo nhân rộng trên toàn quốc.

Công an tỉnh đã duy trì thường xuyên với hàng trăm chương trình đền ơn đáp nghĩa, xã hội từ thiện, chung tay vì người nghèo; dấu ấn nổi bật là phát huy tốt vai trò nòng cốt, “tốc lực hoàn thành việc xây dựng hơn 3.553 căn nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở tại các huyện biên giới của tỉnh.

Lãnh đạo Công an thị xã Thái Hòa phát biểu thảo luận tại hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Với những kết quả đó, năm 2023, Công an Nghệ An tiếp tục là đơn vị 9 năm liền được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc.

“AN NINH CHỦ ĐỘNG", "PHÒNG NGỪA TỪ SỚM, TỪ XA CÁC NGUY CƠ, YẾU TỐ CÓ THỂ GÂY MẤT ỔN ĐỊNH"

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý đã điểm lại những kết quả nổi bật về tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh trong năm 2023, qua đó đánh giá, ghi nhận những đóng góp trực tiếp, quan trọng của lực lượng Công an tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt, Công an tỉnh đã tham mưu kịp thời, có chất lượng các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó có những vấn đề có tính căn cơ, toàn diện, lâu dài, chưa có tiền lệ; chủ động sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm đạt hiệu quả cao.

Các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh tại hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Đồng thời, nhờ bám sát thực tiễn, nắm chắc địa bàn, phân tích sát đúng tình hình, tranh thủ ý kiến chỉ đạo của cấp trên, Công an tỉnh đã tập trung chọn điểm, chọn mũi, chọn việc để xây dựng nhiều mô hình tập trung chỉ đạo có hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực, rõ nét trên các lĩnh vực công tác.

Trong năm 2023, tập thể Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã duy trì và phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, sâu sát, quyết liệt và trách nhiệm cao; lan tỏa tinh thần này xuống cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng. Bên cạnh đó, công tác phối hợp với các ngành, các cấp trong thực hiện nhiệm vụ được quan tâm, chú trọng, mang lại hiệu quả cao trong giải quyết các nhiệm vụ.

Các đồng chí lãnh đạo các huyện, thành, thị ủy dự hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Phân tích bối cảnh, tình hình, các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024 - năm có ý nghĩa bản lề thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, chuẩn bị Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2025 - 2030, cũng là năm tỉnh tập trung thực hiện rất nhiều nhiệm vụ lớn, trọng tâm; đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm.

Trên cơ sở đó, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đề nghị Công an tỉnh hết sức quan tâm, dự báo, tổng hợp, phân tích và đề xuất triển khai giải pháp hiệu quả đảm bảo an ninh, trật tự với phương châm: “An ninh chủ động”, "phòng ngừa từ sớm, từ xa các nguy cơ, yếu tố có thể gây mất ổn định”.

Đặc biệt, đây là thời điểm mà Nghệ An đã và đang là điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư, nhất là nhà đầu tư nước ngoài, sẽ tập trung số lượng lớn các chuyên gia, kỹ sư, chủ doanh nghiệp và người lao động, tạo ra áp lực lớn đối việc đảm bảo an ninh; do đó, cần chủ động, không để bị đột xuất, bất ngờ, tránh nguy cơ bị lợi dụng gây mất an ninh, trật tự.

Các đại biểu trong lực lượng Công an tỉnh dự hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Lực lượng Công an tỉnh cần tiếp tục triển khai các biện pháp, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn và quyết liệt tấn công trấn áp các loại tội phạm, nhất là loại tội phạm mới nổi, tội phạm ma túy, tội phạm an ninh mạng, lừa đảo, tín dụng đen...; tham mưu, phối hợp giải quyết tốt các vụ việc phức tạp, đặc thù của địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy đồng thời yêu cầu lực lượng Công an tỉnh tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tiếp tục xây dựng củng cố vững chắc thế trận “lòng dân”, thế trận an ninh nhân dân. Đồng thời, tiếp tục xây dựng, duy trì mối quan hệ đoàn kết, thống nhất, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, phát huy tinh thần nêu gương, nhất là người đứng đầu.

Trung tướng Lê Quốc Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu chỉ đạo, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, Nhân dân tỉnh Nghệ An đạt được trong năm 2023; đồng thời ghi nhận trong thành tích chung của Đảng bộ, Nhân dân tỉnh Nghệ An có sự đóng góp quan trọng của lực lượng Công an Nghệ An.

Trung tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Đại tá Lê Văn Thái - Phó Giám đốc Công an tỉnh và danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân cho Đại tá Trần Hồng Quang - Phó Giám đốc Công an tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Thống nhất cao với các ý kiến phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, 2024 là năm tăng tốc, bứt phát của nhiệm kỳ. Do đó, Công an Nghệ An cần bám sát các nội dung đột phá được Đảng ủy Công an Trung ương xác định để thực hiện các nhiệm vụ; đồng thời tổ chức quán triệt các nhiệm vụ, yêu cầu lãnh đạo tỉnh đặt ra tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024 đến tận lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong toàn lực lượng để thực hiện một cách thực chất, hiệu quả.

Trung tướng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, Công an Nghệ An cần tiếp tục tập trung tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Nghệ An; duy trì, củng cố, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất; tiến hành sơ kết, đánh giá các nghị quyết đã tham mưu cho Tỉnh ủy; quan tâm xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, tiến lên hiện đại vào năm 2030, trước mắt là tập trung đối với một số lực lượng được Bộ xác định ưu tiên tiến thẳng lên hiện đại vào năm 2025.

Trung tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an trao Cờ thi đua của Bộ Công an tặng 3 phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh và đơn vị Công an huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Thành Duy

Thứ trưởng Bộ Công an cũng yêu cầu, Công an Nghệ An siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tập trung xây dựng lực lượng công an xã; tăng cường công tác nắm, làm chủ tình hình ngay từ cơ sở; thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh địa bàn, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm.

Công an Nghệ An cũng cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, nhất là về công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số; phát huy kết quả đạt được để có thêm các xã, huyện, thị xã, thành phố điển hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung trao Cờ thi đua của UBND tỉnh tặng 3 phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và các đơn vị gồm công an các huyện: Quỳ Hợp, TX Thái Hòa, Quỳnh Lưu. Ảnh: Thành Duy

Trước mắt, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu Công an tỉnh Nghệ An thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội để Nhân dân đón Tết cổ truyền của dân tộc yên vui.

Dịp này, thừa ủy quyền, Trung tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Đại tá Lê Văn Thái - Phó Giám đốc Công an tỉnh và danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân đến Đại tá Trần Hồng Quang - Phó Giám đốc Công an tỉnh; trao Cờ thi đua của Bộ Công an tặng 3 phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh và đơn vị Công an huyện Kỳ Sơn.

Các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, tỉnh Nghệ An và Công an Nghệ An chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung trao Cờ thi đua của UBND tỉnh tặng 3 phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và các đơn vị gồm công an các huyện: Quỳ Hợp, TX Thái Hòa, Quỳnh Lưu.