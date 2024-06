Pháp luật Công an Nghệ An truy bắt 'nữ quái' 15 năm trốn nã ở Lào Kiên trì thu thập thông tin, manh mối về Lương Thị Hiền trong suốt thời gian dài, mới đây, Công an huyện Quế Phong đã bắt giữ thành công đối tượng sau 15 năm trốn truy nã.

Trước đó, Công an huyện Quế Phong phát hiện một số đối tượng phạm tội ma túy là người địa phương lẩn trốn sang Lào.

Trong đó có Lương Thị Hiền (SN 1974, hộ khẩu thường trú trước khi trốn truy nã: xã Mường Nọc, huyện Quế Phong) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện ra Quyết định truy nã số 01 ngày 10/02/2009 về hành vi trốn chấp hành án tội mua bán trái phép chất ma túy.

Công an huyện Quế Phong tiếp nhận đối tượng Lương Thị Hiền (X) di lý về Nghệ An. Ảnh: Ngọc Anh

Kiên trì trong suốt 15 năm qua, các trinh sát Công an huyện Quế Phong không ngừng thu thập thông tin, xác định manh mối về Lương Thị Hiền để truy bắt đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đầu năm 2024, các trinh sát nắm được thông tin Lương Thị Hiền lẩn trốn tại khu vực rừng núi huyện Mường Quắn, tỉnh Hủa Phăn (Lào).

Để trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như thay đổi nhân dạng, thường xuyên di chuyển chứ không ở cố định một địa điểm, khi phát hiện người lạ thì lập tức bỏ trốn vào rừng.

Tuy nhiên, với quyết tâm bắt giữ đối tượng đến cùng, Công an huyện Quế Phong đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh; Công an các huyện Mường Quắn, Sầm Tớ (Lào) để tiến hành xác minh các thông tin liên quan đến đối tượng.

Đến ngày 11/6/2024, tại bản Kèo Pụt, huyện Mường Quắn, cơ quan chức năng đã bắt giữ thành công Lương Thị Hiền.

Sáng 12/6/2024, tại cửa khẩu Thông Thụ, Công an huyện Quế Phong đã tiếp nhận đối tượng và di lý về Nghệ An để tiến hành điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.