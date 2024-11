Pháp luật Công an Nghệ An tuyên dương tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các cuộc thi, hội thi và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm Công an Nghệ An vừa tổ chức Lễ tuyên dương các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các cuộc thi, hội thi, hội thao, liên hoan do Trung ương và tỉnh Nghệ An tổ chức; trao thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Tham dự buổi lễ vào chiều 11/11, về phía đại biểu tỉnh có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Thị Hồng Hoa - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa và thể thao; Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Tỉnh đoàn.

Các đại biểu tham dự lễ trao thưởng. Ảnh: Hồng Hạnh

Đại biểu Công an tỉnh có Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh; lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương, trưởng các ban, đoàn thể Công an tỉnh và các tập thể, cá nhân được tuyên dương, khen thưởng.

Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao Quyết định khen thưởng của Bộ Công an và Bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Ảnh: Vương Linh

Trong thời gian qua, với sự quyết tâm cao, nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ, Công an tỉnh Nghệ An đã lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc trong các cuộc thi, hội thi, hội thao, liên hoan do Trung ương và tỉnh Nghệ An tổ chức cũng như trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Trong đó, Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 4, năm 2024 do Ban Chỉ đạo 35 Trung ương tổ chức, Công an Nghệ An vinh dự có 1 tác phẩm đạt giải C toàn quốc. Về Hội thi Điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND lần thứ VI, Đại hội khỏe “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ IX do Bộ Công an tổ chức, tại bảng thi khu vực IV với sự tham gia của 20 đội tuyển thuộc Công an các đơn vị, địa phương và trường CAND, đội tuyển Công an Nghệ An xuất sắc giành giải Nhì toàn đoàn; có 4 cá nhân đạt huy chương tại các môn thi đấu, trong đó Đại tá Trần Hồng Quang - Phó Giám đốc Công an tỉnh đạt 1 Huy chương Vàng môn bắn súng; có 6 nội dung đạt giải Nhì đồng đội và đồng giải Nhất môn bóng đá nam, tiếp tục tham gia vòng chung kết toàn quốc vào năm 2025.

Về Cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật Căn cước trong CAND", Công an tỉnh Nghệ An có 3 bài dự thi đạt giải. Về Hội thi Báo cáo viên giỏi toàn quốc lần thứ IV, năm 2024 do Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức, Công an tỉnh Nghệ An có 1 cá nhân đạt giải Nhì chung cuộc, 1 giải phụ dành cho thí sinh có phần xử lý tình huống xuất sắc nhất; đồng thời là thí sinh duy nhất đại diện cho lực lượng Công an nhân dân lọt vào top 10 thí sinh xuất sắc nhất tại Hội thi.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 1 tập thể và 7 cá nhân. Ảnh: Hồng Hạnh

Về Hội thi “Cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở giỏi” lực lượng CAND năm 2024, 1 cá nhân cùng đội tuyển Công an tỉnh Nghệ An xuất sắc giành giải A toàn đoàn. Tham gia Hội thi Báo cáo viên phụ nữ giỏi cấp tỉnh, có 1 cá nhân giành giải Nhất; 1 cá nhân đạt giải Nhì Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên thanh niên giỏi cấp tỉnh.

Về Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu văn bản pháp luật mới” cấp tỉnh năm 2024, Công an Nghệ An xuất sắc đạt giải Nhất tập thể, được UBND tỉnh tặng Bằng khen; 1 cá nhân đạt giải Nhất, 1 cá nhân đạt giải Nhì và 3 cá nhân đạt giải Khuyến khích. Tại Hội thao Công đoàn Công an nhân dân mở rộng lần thứ I năm 2024, đội tuyển Công an tỉnh xuất sắc có 10 nội dung đạt huy chương (1 giải Nhất, 5 giải Nhì và 4 giải Ba).

Cũng tại buổi lễ, các tập thể, cá nhân đã được trao thưởng về thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Cụ thể, 1 tập thể, 7 cá nhân được trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh; 4 tập thể được Bộ Công an trao thưởng về thành tích phòng chống tội phạm; 1 tập thể, 1 cá nhân được trao tặng Bằng khen của Bộ Công an. Giám đốc Công an tỉnh cũng đã trao thưởng cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Vương Linh

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh biểu dương, đánh giá cao những kết quả, thành tích của các tập thể, cá nhân trên tất cả các mặt công tác; đồng thời nhấn mạnh, những kết quả trên thể hiện sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao, đáp ứng kỳ vọng của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh và cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị, địa phương.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ trao thưởng. Ảnh: Hồng Hạnh

Đồng chí Giám đốc yêu cầu thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, tích cực rèn luyện, nỗ lực phấn đấu hơn nữa để nâng cao thành tích, đạt được những kết quả nổi bật hơn nữa. Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ tham gia các cuộc thi, hội thi… do các cấp, ngành tổ chức, qua đó góp phần quan trọng vào thành tích chung của Công an tỉnh.