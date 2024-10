Pháp luật Công an Nghệ An ra mắt các tổ Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đặc biệt tinh nhuệ Sáng 31/10, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ ra mắt “Tổ Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đặc biệt tinh nhuệ”.

Dự và chỉ đạo buổi lễ có Đại tá Nguyễn Đức Cường - Phó Giám đốc Công an tỉnh. Ảnh: Phạm Thuỷ

Thời gian qua, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong tham mưu, chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH, gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập và thường trực lực lượng, phương tiện kịp thời triển khai công tác chữa cháy, CNCH, góp phần đặc biệt quan trọng, mang tính quyết định kéo giảm số vụ cháy, không để cháy lớn gây thiệt hại về người và giảm thiểu tối đa thiệt hại về tài sản. Từ đó, được Bộ Công an, UBND tỉnh và quần chúng Nhân dân đánh giá cao, ghi nhận, biểu dương và khen thưởng.

Cùng dự buổi lễ ra mắt có đại diện Lãnh đạo các phòng chức năng Công an tỉnh cùng Lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH). Ảnh: Cao Loan

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác PCCC và CNCH vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định, tình hình cháy, nổ, sự cố, tai nạn luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra bất cứ lúc nào, nhất là nguy cơ xảy ra các vụ cháy gây thiệt hại về người và tài sản.

Đại tá Nguyễn Đức Cường - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định thành lập 02 Tổ Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đặc biệt tinh nhuệ trên cạn và dưới nước thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH. Ảnh: Phạm Thuỷ

Để khắc phục những hạn chế, khó khăn trên, bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an trong công tác PCCC và CNCH, ngày 28/10/2024, Giám đốc Công an tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 3344 thành lập 02 Tổ Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đặc biệt tinh nhuệ trên cạn và dưới nước thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH. Đây được xác định là các Tổ Cảnh sát chữa cháy, CNCH chủ lực của lực lượng Cảnh sát chữa cháy và CNCH toàn tỉnh.

Thành viên Tổ Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đặc biệt tinh nhuệ dưới nước diễn tập tình huống cứu nạn, cứu hộ nạn nhân bị đuối nước. Ảnh: Cao Loan

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Đức Cường - Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị các cán bộ, chiến sĩ thuộc Tổ Cảnh sát chữa cháy và CNCH đặc biệt tinh nhuệ nêu cao tinh thần trách nhiệm và luôn trong tư thế sẵn sàng, khi có lệnh điều động phải triển khai lực lượng, phương tiện để có mặt tại hiện trường một cách nhanh nhất, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ kịp thời, hiệu quả. Thường xuyên tự trau dồi kiến thức, luyện tập, nâng cao hơn nữa kỹ năng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ chữa cháy, CNCH để phục vụ hiệu quả trong thực tế, nhất là khi đối mặt với các tình huống nguy hiểm, ảnh hưởng.