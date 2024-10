Phòng cháy, chữa cháy là trách nhiệm của mỗi người, mỗi nhà

“

Trong năm 2024, UBND tỉnh đã tổ chức thành công Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC cấp tỉnh, đồng thời Đội tuyển của tỉnh Nghệ An đã đạt giải Nhất toàn đoàn Hội thi “Tổ liên gia an toàn PCCC” toàn quốc vòng 2, khu vực III được tổ chức tại Bình Định.