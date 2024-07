Kinh tế Nghệ An tiếp tục ban hành công văn tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Công văn số 5562/UBND-NC về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Thời gian qua, trong điều kiện thời tiết có nắng nóng khắc nghiệt, cực đoan kéo dài đã làm cho tình hình cháy, nổ trên địa bàn cả nước diễn biến phức tạp.

Nghệ An xảy ra 34 vụ cháy trong 6 tháng đầu năm. Ảnh: Quang An

Tại Nghệ An, theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh đã xảy ra 34 vụ cháy, không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản khoảng 18 tỷ đồng; so với cùng kỳ năm 2023, tình hình cháy, nổ cơ bản được kìm giữ, số vụ cháy giảm 3 vụ, thiệt hại về tài sản giảm 0,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, qua theo dõi, số vụ cháy liên quan đến nhà ở hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trong thời gian qua còn xảy ra nhiều và chiếm tỷ lệ cao trong tổng số vụ cháy trên toàn tỉnh (6 tháng đầu năm 2024 xảy ra 14/34 vụ, chiếm 41%).

Để chủ động triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC & CNCH) nhất là đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp với sản xuất kinh doanh, đồng thời, triển khai thực hiện nghiêm túc Công điện số 59/CĐ-TTg ngày 17/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ về vụ cháy nhà dân tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội và thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác PCCC và CNCH trong thời gian qua, trọng tâm là: Công văn số 2050/UBND-NC ngày 19/3/2024 về việc thực hiện Công điện số 21/CĐ-TTg ngày 12/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy; Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 16/4/2024 về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2024; Công điện số 17/CĐ-UBND ngày 16/5/2024 về việc tiếp tục quyết liệt triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Công văn số 4293/UBND-NC ngày 24/5/2024 và Công văn số 4175/UBND-NC ngày 07/6/2024 về việc tiếp tục tăng cường thực hiện Công điện số 52/CĐ-TTg ngày 24/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về vụ cháy nhà dân tại số 1 ngõ 43/98/31 phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội...

Lực lượng chức năng kiểm tra các thiết bị phòng cháy tại một nhà trọ tại TP. Vinh. Ảnh: Quang An

Lãnh đạo UBND tỉnh sẽ xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan nếu để các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao hoạt động khi chưa bảo đảm điều kiện an toàn PCCC và để xảy ra cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng do thiếu lãnh đạo, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra, giám sát hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm trong phạm vi quản lý của mình đối với công tác PCCC và CNCH theo quy định.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC, tiếp tục xây dựng, nhân rộng các phong trào, mô hình an toàn PCCC mang tính thiết thực như: Phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy”; phong trào “tháo dỡ chuồng cọp, tạo lối thoát nạn thứ 2”; mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng”...; khuyến cáo các tổ chức, cá nhân chủ động tìm hiểu, nắm bắt các kiến thức pháp luật về PCCC, kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ, kỹ năng thoát nạn trên các phương tiện thông tin, mạng Internet, các ứng dụng trên điện thoại thông minh.

Công an tỉnh

Tiếp tục thực hiện tổng rà soát, kiểm tra đối với các chung cư, nhà ở cho thuê trọ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở kết quả kiểm tra để tiến hành xử lý hoặc đề xuất xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các cơ sở có tồn tại, vi phạm, không đảm bảo điều kiện an toàn PCCC.

Chỉ đạo lực lượng Công an cơ sở tiếp tục tham mưu, phối hợp UBND cấp huyện, cấp xã tổ chức kiểm tra an toàn về PCCC đảm bảo định kỳ 01 lần/01 năm đối với loại hình nhà ở hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh theo quy định. Trong đó, tập trung ưu tiên kiểm tra, phúc tra việc đảm bảo điều kiện an toàn PCCC đối với các loại hình tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra cháy, nổ như nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, ki ốt kinh doanh hàng hóa dễ cháy, nổ.

Người dân chung cư Bông Sen thực hành chữa cháy. Ảnh: Q.A

Đồng thời, đẩy mạnh nhân rộng mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng”, phong trào “tháo dỡ chuồng cọp tạo lối thoát nạn thứ 2”... tập trung vào những địa phương có các khu vực đông dân cư, các khu dân cư trọng điểm như thị trấn, thị tứ, các khu nhà liền kề trên địa bàn; gắn với đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC trên địa bàn tỉnh vững mạnh, hiệu quả, thực chất theo phương châm “4 tại chỗ”.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về PCCC và CNCH, trong đó chú trọng tập huấn trực tiếp kỹ năng về PCCC, thoát nạn đối với học sinh, sinh viên, người lao động, lực lượng PCCC tại cơ sở, hộ gia đình, hộ kinh doanh và người dân tại khu dân cư bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả đối với từng địa bàn, đối tượng.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An

Tăng cường phối hợp với Công an tỉnh xây dựng, đăng tải, phát sóng các phóng sự, bản tin, bài viết tuyên truyền về PCCC và CNCH vào các khung giờ vàng trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là tình hình các vụ cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng trong thời gian gần đây, đồng thời khuyến cáo các nguy cơ gây cháy, nổ và biện pháp xử lý, kỹ năng thoát nạn cho người dân.

Công ty Điện lực Nghệ An

Chỉ đạo các đơn vị Điện lực tại các huyện, thành phố, thị xã phân công cán bộ “đi từng ngõ, gõ từng nhà” kiểm tra, hướng dẫn người dân quản lý, sử dụng điện an toàn, khắc phục ngay tình trạng sử dụng, lắp đặt hệ thống, thiết bị điện không đúng cách, không đảm bảo an toàn để hạn chế nguy cơ cháy, nổ do điện gây ra; đồng thời, thường xuyên rà soát, kiểm tra hệ thống, thiết bị, dây dẫn điện trên cột điện tại các cơ sở, khu dân cư không để xảy ra cháy hệ thống, dây dẫn điện trên cột điện gây cháy lan đến các khu vực, cơ sở, nhà dân lân cận.

Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì, phối hợp Công an tỉnh tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng về PCCC, cứu nạn, cứu hộ, thoát hiểm, phòng chống đuối nước cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, cán bộ quản lý trong các nhà trường và học sinh, học viên trong các cơ sở giáo dục.

UBND các huyện, thành phố, thị xã

Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn

- Thực hiện nghiêm công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH theo quy định; tổ chức kiểm tra an toàn PCCC và CNCH đối với khu dân cư, hộ gia đình và các cơ sở thuộc Phụ lục IV Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 của Chính phủ; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.

Thang thoát hiểm mới được chủ nhà trọ tại TP.Vinh lắp đặt sau khi xuất hiện nhiều vụ cháy ở các địa phương trên cả nước. Ảnh: Quang An

- Tập trung rà soát toàn diện các khu đô thị, khu dân cư để giải quyết dứt điểm tình trạng nhà ở hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, nhà nhiều tầng, nhà liền kề, nhà ống, ki ốt, cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ chỉ có 01 lối thoát nạn hoặc có chuồng cọp (lồng sắt, lưới sắt trên ban công, lô gia), yêu cầu các cơ sở này phải tiến hành ngay việc mở lối thoát nạn thứ 2, lối thoát khẩn cấp đáp ứng yêu cầu thoát nạn kịp thời khi có cháy, nổ xảy ra.

- Chỉ đạo lực lượng Dân phòng, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, Công an xã, phường, thị trấn tăng cường công tác tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự, phát hiện và chữa cháy kịp thời (đặc biệt thời điểm ban đêm); rà soát, xây dựng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy đối với các khu dân cư trên địa bàn, đảm bảo sẵn sàng lực lượng, phương tiện xử lý hiệu quả các tình huống cháy, nổ có thể xảy ra.

- Tiếp tục rà soát, nhân rộng mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC, đảm bảo 100% nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh hàng hoá dễ cháy, nổ và liền kề nhau trên địa bàn phải tham gia Tổ liên gia an toàn PCCC; tiếp tục phát động mạnh mẽ, đồng loạt phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy”, nghiên cứu đưa nội dung kết quả thực hiện phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy” là một trong những tiêu chí đánh giá , xét tặng các danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", "Ấp văn hóa", "Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa"...

Thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện đối với UBND các xã, phường, thị trấn để kịp thời biểu dương, khen thưởng các đơn vị, cá nhân thực hiện hiệu quả công tác PCCC và CNCH, đồng thời chấn chỉnh, phê bình, xử lý nghiêm đối với trường hợp tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm trong công tác triển khai, buông lỏng quản lý để và xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng nguyên nhân chủ quan.

Yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện nghiêm túc. Quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) để hướng dẫn, chỉ đạo./.