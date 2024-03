Công an Nghệ An xứng danh anh hùng, đồng sức đồng lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân

Ngay khi chính quyền cách mạng tỉnh được thiết lập tại thị xã Vinh, vào ngày 21/8/1945, Công an Nghệ An chính thức ra đời với tên gọi “Ty Trinh sát Nghệ An”. Đến tháng 10/1945, để phù hợp với tình hình và nhiệm vụ mới, bộ máy Ty Trinh sát Nghệ An được sắp xếp lại với tên gọi Nghệ An Công an cục, đến cuối tháng 4/1946, đổi tên thành Ty Công an tỉnh Nghệ An.

Những ngày đầu non trẻ, Công an Nghệ An đã cùng với lực lượng Công an cả nước phá tan hoạt động phá hoại cuộc tổng tuyển cử Quốc hội đầu tiên năm 1946 của bọn “Việt Quốc”, “Việt Cách”. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp đầy gian khổ, Công an Nghệ An đã cùng quân dân trong tỉnh lập nhiều chiến công, khám phá nhiều tổ chức gián điệp… Những năm sau 1954, Công an Nghệ An tập trung lực lượng đấu tranh chống địch cưỡng ép dân di cư vào Nam, bảo vệ an toàn cán bộ, đồng bào miền Nam tập kết ra Bắc; phát hiện, truy bắt, tiêu diệt nhiều toán gián điệp biệt kích, các hoạt động phỉ…