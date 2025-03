Xã hội Công an tìm bị hại của hệ sinh thái 'Triệu nụ cười' Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan điều tra đề nghị các cá nhân, doanh nghiệp sở hữu đồng QFS TNCVN đến Cơ quan điều tra để trình báo trước ngày 31/3/2025.

Chiều 7/3, Công an thành phố Hà Nội phát thông báo tìm bị hại trong vụ án lừa đảo tại Công ty cổ phần Triệu nụ cười. Động thái này được đưa ra sau khi Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP. Hà Nội khởi tố Hồ Quốc Thân (33 tuổi, hộ khẩu thường trú ở thị trấn Trà Lân, huyện Con Cuông, Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Triệu nụ cười), để điều tra về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tàng trữ tiền giả.

Quá trình điều tra, cơ quan an ninh điều tra cho biết, Thân đã đưa ra những thông tin không đúng sự thật về việc được tiếp nhận "nguồn tiền di sản 48 nước và Kho vàng Bác Hồ"... để phát hành đồng QFS TNCVN. Thân sau đó bán cho người dân với giá 3,4 triệu đồng đến 6 triệu đồng/QFS, bán cho doanh nghiệp với giá 39 triệu đồng - 52 triệu đồng/QFS với hứa hẹn sẽ trả cho cá nhân sở hữu QFS TNCVN số tiền 100 triệu đồng/QFS TNCVN hoặc hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp 3 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng/QFS TNCVN để chiếm đoạt tổng số tiền khoảng gần 30 tỷ đồng, sử dụng vào mục đích khác nhau.

Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan điều tra đề nghị các cá nhân, doanh nghiệp sở hữu đồng QFS TNCVN đến cơ quan điều tra để trình báo trước ngày 31/3/2025.

Thông tin liên hệ: Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hà Nội, địa chỉ: số 89 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội (Điều tra viên: Nguyễn Văn Cường, Số điện thoại: 0692194085).

Hồ Quốc Thân trước khi bị bắt thường tổ chức nhiều chương trình để đánh bóng bản thân. Ảnh: H.T

Trước đó, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Quốc Thân để điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tàng trữ tiền giả.

Theo điều tra, Thân lập Công ty CP Triệu nụ cười và giữ cương vị Chủ tịch HĐQT. Từ giữa tháng 4, Thân bắt đầu chiến dịch quảng cáo cho đồng tiền lượng tử QFS TNCVN do anh ta tự phát hành, không liên quan đến tiền điện tử để thu hút "nhà đầu tư". "Nhà đầu tư" muốn tham gia vào hệ sinh thái của Công ty Triệu nụ cười của Thân sẽ phải chi tiền "trợ duyên". Mỗi đồng tiền lượng tử QFS TNCVN được Thân ra giá từ 3,4 đến 6 triệu đồng cho cá nhân và 39-52 triệu đồng một QFS cho doanh nghiệp.

Thân cùng nhóm người liên tục quảng cáo về công ty. Theo đó, tham gia vào "hệ sinh thái" này, doanh nghiệp được hỗ trợ vốn để tái cơ cấu, phát triển không phải thế chấp, không phải trả lãi suất. Nếu vì bất kỳ lý do nào, cá nhân, doanh nghiệp không muốn tiếp tục tham gia cùng công ty thì Thân sẽ trả lại tiền.

Bước đầu, đã có khoảng 100 doanh nghiệp và gần 400 cá nhân mua đồng QFS, với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng. Thân đã trả lại tiền cho gần 130 người và doanh nghiệp với tổng số 10 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây đều là lấy tiền của người mua sau trả cho người trước, không kèm bất kỳ lợi ích nào.

Không chỉ lừa đảo bằng đồng QFS, Thân còn mở chuỗi cửa hàng dân sinh Triệu nụ cười và đưa 36 cơ sở vào hoạt động ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Các cửa hàng này kinh doanh là sản phẩm tiêu dùng như thực phẩm, hàng tạp hóa.

Trong đó, ở Nghệ An có 2 cửa hàng ở thị trấn Trà Lân (huyện Con Cuông) và thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ. Nhằm tạo bệ phóng cho các chuỗi cửa hàng này, Thân chỉ đạo phát hành "thẻ an sinh" với số tiền trả trước 2,6 triệu đồng. Trong 1 năm từ khi nhận thẻ, khách hàng có thể đến "mua hàng ưu đãi, miễn phí với số tiền 500.000 đồng một tuần, chỉ được mua hàng vào thứ 7, Chủ nhật".

Thân không giới hạn về địa lý đối với việc sử dụng thẻ và thẻ có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ khi mua. Đến nay, công ty đã phát hành được hơn 2.000 thẻ an sinh. Sau khi "Chủ tịch Thân" bị điều tra, nhiều người dân đã đổ xô đến cửa hàng mong lấy lại tiền nhưng không được.

Theo cơ quan điều tra, tiền mà Thân kiếm được chủ yếu từ việc bán đồng QFS. Khi có tiền, anh ta chuyển lòng vòng qua nhiều tài khoản khác nhau để sử dụng vào nhiều mục đích, phục vụ hoạt động của công ty, mở chuỗi cửa hàng dân sinh, trả nợ.

Tại Nghệ An, Thân chỉ đạo mở 2 cửa hàng dân sinh, lôi kéo được nhiều người ở quê tham gia mua thẻ. Ảnh: H.T

Tại cơ quan điều tra, Thân khai đã phát hành tổng số 5.000 đồng QFS TNCVN và đã có khoảng 4.000 đồng được cá nhân hoặc doanh nghiệp sở hữu. Thân không có bất kỳ tài sản gì để bảo chứng cho đồng QFS đã phát hành song luôn cho rằng "nhận tiền từ đồng QFS này là để thử thách niềm tin và tìm kiếm con người phù hợp với công ty, cửa hàng dân sinh".

Quá trình khám xét, nhà chức trách phát hiện trong két sắt tại phòng làm việc của Thân 72 tờ tiền đô la Mỹ giả. Anh ta khai được một người quen tặng làm kỷ niệm, có nói là để lấy may và không được tiêu. Thân đã cho một số người trong công ty mỗi người một tờ cũng với mục đích như vậy.