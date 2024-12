Xã hội Nỗi lo mất tiền của nhiều người trót tham gia vào 'hệ sinh thái Triệu nụ cười' Trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Hồ Quốc Thân đã mở 2 cửa hàng dân sinh mang tên "Triệu nụ cười", lôi kéo được hàng trăm người dân bỏ tiền mua cái gọi là "Thẻ an sinh". Sau khi "Chủ tịch Thân" bị điều tra, nhiều người dân đã đổ xô đến cửa hàng mong lấy lại tiền nhưng không được.

Hàng trăm người tham gia

Vài ngày nay, kể từ khi nghe tin trụ sở của Công ty cổ phần Triệu nụ cười bị cơ quan công an khám xét, nhiều người dân ở thị trấn Trà Lân (huyện Con Cuông) đã đổ xô đến cửa hàng dân sinh "Triệu nụ cười” tại thôn Tân Dân để mong lấy lại tiền. Đây chính là quê của Hồ Quốc Thân – Giám đốc Công ty cổ phần Triệu nụ cười – người đang bị Công an TP. Hà Nội điều tra về hành vi "Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản".

“Rất nhiều người dân kéo đến cửa hàng này để mong được lấy hàng miễn phí hoặc đòi lại tiền, nhưng tất cả đều không được đáp ứng”, một lãnh đạo thị trấn Trà Lân nói và cho hay, tất cả những người này đều đã bỏ 2,6 triệu đồng để mua cái gọi là “Thẻ an sinh” từ Công ty CP Triệu nụ cười. Sau khi bỏ tiền để mua thẻ, người dân được hứa hẹn, trong thời gian 1 năm, khách hàng có thể đến mua hàng ưu đãi, miễn phí với số tiền 500.000 đồng/tuần, nhưng chỉ được mua vào thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần. Thẻ cũng có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ khi mua thẻ.

Bên trong cửa hàng dân sinh "Triệu nụ cười" ở huyện Con Cuông. Ảnh: CSCC

Chính vì vậy, nhiều người dân ở thị trấn Trà Lân trót bỏ tiền mua thẻ, nhưng chưa kịp được hưởng ưu đãi thì nghe tin lãnh đạo công ty bị triệu tập, nên đã kéo đến cửa hàng xin được mua hàng miễn phí hoặc trả lại tiền. “Tôi còn chưa kịp được hưởng ưu đãi lần nào. Giờ mà lãnh đạo công ty bị bắt, không biết có lấy lại được tiền không”, người phụ nữ 62 tuổi ở thôn Tân Dân nói.

Cửa hàng dân sinh "Triệu nụ cười" ở thôn Tân Dân là một trong hàng chục cửa hàng do Công ty cổ phần Triệu nụ cười mở ra. Cửa hàng này mới được khai trương hồi trung tuần tháng 10. Trong cửa hàng chủ yếu bán đồ tiêu dùng, thực phẩm, tạp hóa…

Theo lãnh đạo UBND thị trấn Trà Lân, Hồ Quốc Thân sau khi học xong thì rời quê nên địa phương không nắm rõ người này làm công việc gì. “Còn anh trai Thân thì lâu nay ở quê làm trưởng thôn rất năng nổ, nhưng mấy tháng trước bỗng dưng chểnh mảng công việc rồi xin nghỉ luôn, nói là ra Hà Nội để phụ giúp em trai. Không lâu sau thì thấy về quê, anh ta thay đổi hoàn toàn, đưa luôn mấy chiếc ô tô hạng sang về chạy. Dân làng ai nấy đều trầm trồ. Khi nghe thông tin mở cửa hàng và phát hành cái gọi là thẻ an sinh, tôi thấy bất thường nên cũng phản đối. Nhưng vì không thể cấm được nên chỉ có thể đề nghị cơ quan công an tiếp tục nắm tình hình”, lãnh đạo thị trấn Trà Lân nói.

Cũng theo vị này, kể từ sáng 25/12, sau khi nghe tin công ty bị khám xét, nhiều người dân kéo đến cửa hàng. “Hiện nay thì cửa hàng vẫn hoạt động bình thường. Người dân kéo đến muốn lấy lại tiền hoặc được lấy hàng miễn phí. Chúng tôi cũng trực tiếp xuống và đặt vấn đề để người dân được hưởng ưu đãi nhưng nhân viên ở đây không đồng ý. Họ nói phải cuối tuần, ai có thẻ mới được mua hàng miễn phí dưới 500.000 đồng”, vị lãnh đạo thị trấn Trà Lân nói và cho biết, hiện nay chưa có thống kê cụ thể, nhưng địa phương ước tính, có hàng trăm người dân đã bỏ tiền để mua “thẻ an sinh” của Công ty Cổ phần Triệu nụ cười.

Hồ Quốc Thân phát biểu trong ngày khai trương cửa hàng dân sinh ở quê. Ảnh: CSCC

Tương tự huyện Con Cuông, tại thị trấn Tân Kỳ (huyện Tân Kỳ), nhiều người dân cũng kéo đến cửa hàng dân sinh "Triệu nụ cười" với mong muốn trả lại “thẻ an sinh” để lấy tiền về. Theo tìm hiểu của phóng viên, cửa hàng này đã hoạt động nhiều ngày nay, nhưng dự kiến đến ngày 29/12 mới khai trương. Tuy vậy, từ vài tháng qua, một số nhân viên của công ty đã ráo riết quảng cáo, lôi kéo người dân tham gia và mua “thẻ an sinh”. Một nhân viên còn quảng cáo trên mạng xã hội, đến nay cửa hàng ở huyện Tân Kỳ đã bán được 300 “thẻ an sinh” cho người dân.

“Chúng tôi đã trót mua rồi, bây giờ nghe thông tin như thế ai cũng hoang mang. Nhưng cầm thẻ đến cửa hàng để xin lấy lại tiền thì nhân viên ở đó không chấp nhận”, một người dân ở thị trấn Tân Kỳ nói. Theo tìm hiểu của phóng viên, trên địa bàn tỉnh Nghệ An, có 2 “cửa hàng dân sinh” do Công ty cổ phần Triệu nụ cười mở.

Dấu hiệu lừa đảo

Theo điều tra của công an, Hồ Quốc Thân (32 tuổi) thành lập Công ty cổ phần Triệu nụ cười, luôn tự giới thiệu là người sáng lập, Chủ tịch Hội đồng quản trị. Công ty có vốn điều lệ ghi theo giấy phép kinh doanh là 25 tỷ đồng. Trước đó, Thân không nghề nghiệp, nhưng để đánh bóng tên tuổi, anh ta đã thuê nhà, thuê địa điểm đặt trụ sở công ty ở những nơi sang trọng, sử dụng xe ô tô hạng sang nhằm chiếm đoạt lòng tin của nhà đầu tư.

Khoảng giữa tháng 4/2024, Thân bắt đầu hoạt động trên nền tảng Zoom, chia sẻ việc phát hành đồng tiền lượng tử QFS TNCVN. Thực chất, đây là đồng tiền do Thân phát hành, không liên quan đến đồng tiền điện tử. Điều kiện tham gia vào hoạt động của "hệ sinh thái" Triệu nụ cười là các cá nhân, doanh nghiệp phải bỏ tiền "trợ duyên" để sở hữu đồng tiền lượng tử QFS TNCVN với mức giá từ 4-5 triệu đồng/1 QFS cho cá nhân và 39 triệu đồng/1 QFS cho doanh nghiệp.

Bên trong cửa hàng dân sinh ở huyện Tân Kỳ. Phần lớn khách hàng và người mua "thẻ an sinh" là người già. Ảnh: CSCC

Thân đã bổ nhiệm nhiều người vào các vị trí khác nhau. Những người này được giao đưa ra thông tin không đúng sự thật về đồng QFS nhằm thu hút các nhà đầu tư cá nhân và doanh nghiệp. Theo lời quảng cáo, "đồng QFS được bảo chứng bằng… di sản của nhiều nguồn, các gia tộc lưu lại trong hàng trăm năm qua, được 48 nước công nhận và sẽ được kích hoạt vào tháng 10, 11/2024 tại Việt Nam; Chủ tịch Hồ Quốc Thân đã được tiếp quản nguồn tài sản, di sản rất lớn từ Tổng bộ…".

Tham gia vào "hệ sinh thái", doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ vốn để tái cơ cấu, phát triển, không phải thế chấp, không phải trả lãi suất. Nếu vì bất kỳ lý do nào, cá nhân, doanh nghiệp không muốn tiếp tục tham gia cùng công ty thì Thân sẽ trả lại tiền. Cho đến khi cơ quan công an vào cuộc, đã có khoảng 100 doanh nghiệp và gần 400 cá nhân đã mua đồng QFS, với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng. Để đánh bóng tên tuổi, Thân đã xây dựng hình ảnh về một tập đoàn an sinh, vì lợi ích của nhân dân nhằm tạo niềm tin cho khách hàng là cá nhân và doanh nghiệp "trợ duyên" mua đồng QFS.

Công ty đã mở chuỗi cửa hàng dân sinh "Triệu nụ cười" và đã đưa 36 cơ sở đi vào hoạt động ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Thân chỉ đạo phát hành “Thẻ an sinh” với số tiền trả trước 2,6 triệu đồng. Để có thể bán được nhiều thẻ an sinh cho người dân, Thân cũng tổ chức rất nhiều buổi livestream trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, YouTube và có lịch họp online trên nền tảng Zoom với sự góp mặt của nhiều người đến từ các tỉnh, thành phố khác nhau, sử dụng lời giảng của Phật pháp để giới thiệu, đề cập đến câu chuyện an sinh và một lòng hướng thiện của Thân để lan tỏa thông tin về hoạt động của công ty tới nhiều người trong cộng đồng.

Kết quả xác minh về dòng tiền trong tài khoản của Hồ Quốc Thân và Công ty CP Triệu nụ cười chủ yếu đến từ hoạt động “trợ duyên” qua đồng QFS. Khi có tiền chuyển vào, Thân tiếp tục chuyển khoản đến các tài khoản của nhiều cá nhân khác nhau và sử dụng với nhiều mục đích phục vụ chi phí hoạt động của Công ty cổ phần Triệu nụ cười; mở chuỗi cửa hàng dân sinh; trả nợ… Ngoài ra, Thân không có khoản tiền nào lớn như Thân và các nhân viên đã đưa ra trong các buổi họp Zoom online hoặc để làm bảo chứng cho đồng QFS.