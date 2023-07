Công an tỉnh Nghệ An dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và đồng chí Trần Quốc Hoàn

(Baonghean.vn) - Tại Khu Di tích Kim Liên, trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu Công an tỉnh đã bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn công lao to lớn của Người, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng ta, Người cha thân yêu của lực lượng vũ trang.

Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 – 12/7/2023) và hướng tới kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023), ngày 12/7/2023, đoàn công tác Công an tỉnh Nghệ An do đồng chí Đại tá Lê Văn Thái - Phó Giám đốc làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Kim Liên – Di tích Quốc gia đặc biệt; dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm đồng chí Trần Quốc Hoàn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an.

Đoàn đại biểu Công an tỉnh dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Kim Liên.

Tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu Công an tỉnh đã bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn công lao to lớn của Người, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng ta, người Cha thân yêu của lực lượng vũ trang. Người đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, được cả thế giới tôn vinh là Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất.

Trong không khí thiêng liêng, lực lượng An ninh nhân dân Công an tỉnh Nghệ An nguyện hứa tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, đoàn kết thương yêu giúp đỡ đồng đội, dũng cảm, mưu trí, không ngại khó khăn gian khổ, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, thực hiện có hiệu quả hơn nữa cuộc vận động: “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” xứng đáng với truyền thống anh hùng của Công an nhân dân Việt Nam.

Đoàn đại biểu Công an tỉnh dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm đồng chí Trần Quốc Hoàn.

Tại Nhà tưởng niệm đồng chí Trần Quốc Hoàn - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an, đoàn đại biểu Công an tỉnh Nghệ An nguyện mãi mãi đi theo con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, mãi học tập và làm theo tấm gương, tư tưởng, lý luận của người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh để xây dựng Công an Nghệ An nói chung, lực lượng An ninh nhân dân Công an tỉnh nhà nói riêng ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới./.