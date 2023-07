Công an tỉnh Nghệ An dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị

(Baonghean.vn) - Hướng tới kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh- Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023) và kỷ niệm 61 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2023), ngày 20/7, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị.

Đoàn do Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh dẫn đầu. Cùng đi có Đại tá Nguyễn Đức Hải và Đại tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo các phòng Công an tỉnh.

Đến với Vũng Chùa - Đảo Yến, thay mặt đoàn, Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc đối với những công lao, đóng góp to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người con của quê hương Quảng Bình anh hùng, người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam, thiên tài quân sự kiệt xuất của thế giới, Đại tướng của nhân dân, vị tướng của hòa bình, cả cuộc đời vì dân, vì nước, vì sự nghiệp cách mạng và giải phóng dân tộc. Không chỉ là một tài năng quân sự xuất chúng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là nhà văn hóa lớn, nhà lãnh đạo mẫu mực về đạo đức cách mạng, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước, nhân dân, quân đội và bạn bè quốc tế.

Đoàn đại biểu Công an tỉnh Nghệ An dâng hương, dâng hoa, tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa - Đảo Yến. Ảnh: Vương Linh

Trước anh linh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đoàn đại biểu Công an tỉnh Nghệ An nguyện hứa đoàn kết, một lòng trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; tiếp tục phấn đấu học tập, rèn luyện và noi theo tấm gương đạo đức của Đại tướng; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng và phát huy những thành tích đạt được trong quá trình công tác, đoàn kết, thống nhất, vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Xây dựng lực lượng Công an Nghệ An chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Tiếp đó, đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại đền thờ các anh hùng liệt sĩ đường 20 Quyết Thắng, tại xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Nơi ghi dấu chiến công và sự hy sinh anh dũng của 8 thanh niên xung phong, những con người không quản mưa bom bão đạn, đảm nhận công việc xẻ núi mở đường trên tuyến đường trọng điểm Km16, đường 20 Quyết Thắng. Đây là con đường huyết mạch nối liền Đông Trường Sơn – Tây Trường Sơn chi viện từ Bắc vào Nam trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước.

Đoàn dâng hoa, dâng hương tại đền thờ các anh hùng Liệt sĩ đường 20 Quyết Thắng, tại xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Vương Linh

Đến với tỉnh Quảng Trị, đoàn đại biểu Công an tỉnh Nghệ An đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Quốc gia Trường Sơn thuộc xã Vĩnh Trường, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị - là nơi yên nghỉ của 10.263 liệt sĩ, trong đó có 1.297 liệt sĩ quê Nghệ An hy sinh trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Đoàn đã dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 thuộc thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị - là nơi yên nghỉ hơn 10.800 liệt sĩ là bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích và thanh niên xung phong đã từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên mặt trận Đường 9 và ở đất bạn Lào trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ, trong đó có khoảng 200 liệt sĩ quê Nghệ An.

Đoàn dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 thuộc thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Minh Khôi

Tiếp đó, đoàn đại biểu đã dâng hương, dâng hoa tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt thành cổ Quảng Trị. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, với cuộc chiến đấu anh dũng kiên cường bảo vệ Thành cổ và thị xã Quảng Trị suốt 81 ngày đêm khốc liệt mùa Hè năm 1972 (từ ngày 28/6 đến 16/9/1972), Thành cổ Quảng Trị đã ghi vào lịch sử dân tộc một mốc son sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Hàng nghìn chiến sĩ đã vĩnh viễn nằm lại trong lòng đất Thành cổ Quảng Trị, để non sông đất nước được độc lập thống nhất, nhân dân được tự do, ấm no hạnh phúc như ngày hôm nay.

Công an Nghệ An dâng hương, dâng hoa tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt thành cổ Quảng Trị. Ảnh: Minh Khôi

Tại các di tích lịch sử, đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng cùng đoàn đại biểu đã dâng hương, dâng hoa tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm; thỉnh chuông cầu nguyện cho các anh hùng liệt sĩ và làm lễ, dâng hoa, dâng hương, thắp hương từng phần mộ liệt sĩ quê Nghệ An và các liệt sĩ trong khuôn viên nghĩa trang; bày tỏ lòng biết ơn, tri ân sâu sắc đến những người con ưu tú của quê hương đã cùng với những người con trên mọi miền đất nước không tiếc máu xương, anh dũng chiến đấu cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước.