Thời sự Công an tỉnh Nghệ An hội đàm với Công an tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) Chiều 28/2, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức hội đàm với Công an tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc).

Dự hội đàm, về phía đại biểu Bộ Công an Việt Nam có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Hoa Chi - Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại; Thượng tá Đàm Thị Thanh Huyền - Phó Trưởng phòng, Cục Đối ngoại.

Về phía đại biểu Công an tỉnh Nghệ An có đồng chí: Đại tá Lê Văn Thái - Phó Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo các phòng chức năng Công an tỉnh. Đại biểu Công an tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) có đồng chí Xa Lệ Hoa - Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng các đồng chí trong đoàn công tác.

Toàn cảnh cuộc hội đàm. Ảnh Xuân Duy

Tại cuộc hội đàm, hai bên trao đổi một số tình hình về quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước; quan hệ giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc; một số tình hình liên quan đến an ninh, trật tự trên địa bàn.

Trong năm 2024, quan hệ hai nước Việt Nam – Trung Quốc đã có những tiến triển mới rõ nét về cả chính trị, kinh tế, xã hội cũng như hợp tác an ninh – quốc phòng, hợp tác phát triển. Lãnh đạo Bộ Công an hai nước đã có các cuộc tiếp xúc và trao đổi đoàn cấp cao, phối hợp tổ chức hội nghị, triển khai nhiều đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Nghệ An là tỉnh có diện tích lớn nhất Việt Nam, là địa danh có nhiều danh lam thắng cảnh gắn liền với sự phát triển của đất nước, là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người bạn thân thiết của Chủ tịch Mao Trạch Đông và của nhân dân Trung Quốc. Thời gian qua đã có nhiều hoạt động thúc đẩy hợp tác và tăng cường mối quan hệ giữa hai nước, hai tỉnh.

Đồng chí Đại tá Lê Văn Thái - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An phát biểu tại cuộc hội đàm. Ảnh: Xuân Duy

Tiếp nối những thành tựu chung của Bộ Công an hai nước, chính quyền hai tỉnh và nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc, gần 25 năm thiết lập quan hệ hợp tác, hữu nghị và kết nghĩa giữa hai tỉnh Nghệ An và Hồ Nam, cuộc hội đàm đánh dấu bước ngoặt có ý nghĩa hết sức quan trọng trong phối hợp, hợp tác trên nhiều lĩnh vực công tác của Công an hai tỉnh.

Sự hợp tác càng có ý nghĩa quan trọng, khi hai bên tăng cường trao đổi thông tin, tình hình đấu tranh phòng chống tội phạm, an ninh mạng, chuyển đổi số, truy bắt tội phạm truy nã… Đây cũng là dịp đặc biệt để hai bên gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, thống nhất các nội dung, biện pháp phối hợp giữa Công an hai tỉnh để định hướng hợp tác lâu dài.

Tại Hội đàm, hai bên đã thông qua dự thảo biên bản hợp tác ghi nhớ giữa Công an tỉnh Nghệ An và Công an tỉnh Hồ Nam, trên cơ sở tin cậy lẫn nhau, hợp tác bình đẳng đôi bên cùng có lợi và tuân thủ quy định pháp luật mỗi nước.

Đồng chí Xa Lệ Hoa - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hồ Nam phát biểu tại cuộc hội đàm. Ảnh Xuân Duy

Trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên và được sự cho phép của Lãnh đạo Bộ Công an hai nước, Công an hai tỉnh tăng cường giao lưu hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trên các lĩnh vực: phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện chính trị quan trọng; đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia…

Hàng năm, lực lượng Công an hai tỉnh nghiên cứu, báo cáo Lãnh đạo Bộ Công an hai nước có kế hoạch cử cán bộ tham gia các chương trình hợp tác tập huấn; thống nhất thiết lập kênh trao đổi tình hình, vụ việc liên quan đến trật tự, an toàn xã hội…

Lãnh đạo Công an hai tỉnh chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Xuân Duy

Trước khi tổ chức hội đàm, đoàn đại biểu Công an hai tỉnh tổ chức dâng hoa tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Công an tỉnh và chào xã giao Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An.