Pháp luật Công an vào cuộc điều tra vụ chặt cây trái phép trên bãi bồi sông Lam ở Anh Sơn Ngay sau khi Báo Nghệ An phản ánh tình trạng “Hàng loạt cây cổ thụ phòng hộ bờ sông Lam ở huyện Anh Sơn bị đốn hạ không thương tiếc”, Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn đã lập Tổ công tác tổ chức kiểm tra xác minh hiện trường, chỉ đạo xử lý vụ việc.

Ngày 23/12/2024, Báo Nghệ An đăng tải bài viết “Hàng loạt cây cổ thụ phòng hộ bờ sông Lam ở huyện Anh Sơn bị đốn hạ không thương tiếc”. Sáng 24/12/2024, Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn ký Quyết định số 3814/QĐ-UBND thành lập Tổ công tác chỉ đạo, xử lý vụ việc khai thác cây ven bãi bồi sông Lam tại xã Vĩnh Sơn theo phản ánh của Báo Nghệ An.

Tổ công tác của UBND huyện Anh Sơn kiểm tra hiện trường cây xanh ven bãi bồi sông Lam xã Vĩnh Sơn bị chặt phá trái phép. Ảnh: CSCC

Tổ công tác do ông Hoàng Xuân Cường – Phó Chủ tịch UBND huyện làm Tổ trưởng. 8h cùng ngày, Tổ công tác đã về bãi bồi ven sông Lam tại xã Vĩnh Sơn để kiểm tra hiện trường khai thác cây như phản ánh.

Qua kiểm tra, Tổ công tác khẳng định có tình trạng chặt phá cây xanh trái quy định pháp luật gây nguy cơ xói lở các vùng đất bãi ven sông của xã Vĩnh Sơn; với 42 cây đã bị chặt phá. Tổ công tác cũng xác định UBND xã Vĩnh Sơn chưa quan tâm đúng mức việc tổ chức thực hiện bảo vệ cây xanh, chưa thực hiện đảm bảo việc quản lý và bảo vệ tài sản công đúng quy định.

Ông Hoàng Xuân Cường – Phó Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn bên một gốc cây cổ thụ đã bị chặt phá. Ảnh: CSCC

Với báo cáo của Tổ công tác, trong ngày 24/12/2024, UBND huyện Anh Sơn đã có văn bản phê bình UBND xã Vĩnh Sơn, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Sơn chậm vào cuộc xử lý vụ việc, chưa làm rõ được số lượng, khối lượng thiệt hại, đối tượng vi phạm; trong quá trình xử lý vướng mắc không kịp thời báo cáo vụ việc lên cấp trên, các ngành liên quan để báo cáo và xin ý kiến tham vấn.

Đồng thời, UBND huyện Anh Sơn yêu cầu Hạt Kiểm lâm chỉ đạo kiểm lâm địa bàn hỗ trợ UBND xã Vĩnh Sơn thống kê số lượng, khối lượng gỗ đã chặt phá tại bãi bồi ven sông Lam của xã Vĩnh Sơn; tham mưu UBND huyện xử lý vi phạm các hành vi vi phạm thuộc lĩnh vực lâm nghiệp (nếu có).

Văn bản số 3219/UBND-NN ngày 24/12/2024 của UBND huyện Anh Sơn phê bình UBND xã Vĩnh Sơn, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Sơn và chỉ đạo xử lý vụ việc chặt phá cây xanh ven bờ bãi sông Lam tại xã Vĩnh Sơn. Ảnh: Nhật Lân

Yêu cầu các Phòng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính và Kế hoạch phối hợp kiểm tra, xác minh hiện trạng sử dụng đất, quản lý và sử dụng tài sản công; hướng dẫn UBND xã Vĩnh Sơn rà soát các quy định, quy trình thủ tục, thẩm quyền đấu giá, quản lý tài sản công để khắc phục, hủy bỏ những chủ trương, thủ tục đã tổ chức thực hiện trong việc thanh lý, đấu giá tài sản công trái quy định pháp luật (nếu có).

Bãi bồi ven sông Lam là vùng đồng sản xuất của người dân xã Vĩnh Sơn từ nhiều đời nay. Giao giữa bãi bồi và dòng sông Lam, có dải cây xanh tự nhiên được nhiều thế hệ người dân Vĩnh Sơn gìn giữ, bảo vệ để chống xói lở cho vùng đồng bãi sản xuất. Ảnh: Thành Cường

Yêu cầu Đảng ủy xã Vĩnh Sơn lãnh đạo, chỉ đạo UBND xã, các tổ chức liên quan phối hợp làm rõ hành vi vi phạm, khối lượng thiệt hại, làm rõ các cá nhân vi phạm.

Yêu cầu Đảng ủy, UBND xã Vĩnh Sơn tập trung chỉ đạo bộ phận chuyên môn rà soát lại quy trình thủ tục, thẩm quyền trong việc bán đấu giá cây; xác minh hành vi vi phạm, khối lượng gỗ đã chặt phá, làm việc với đối tượng để làm rõ các nội dung sai phạm. Trên cơ sở xác minh, báo cáo vụ việc cho UBND huyện trước 15h ngày 25/12/2024.

Khu vực cây xanh có tình trạng chặt phá trái pháp luật. Ảnh: Võ Hải

Đồng thời, UBND huyện Anh Sơn yêu cầu Đảng ủy, UBND xã Vĩnh Sơn chỉ đạo lực lượng chức năng thực hiện các biện pháp để bảo vệ hiện trường khu vực khai thác cây, bảo vệ tang vật vi phạm; xây dựng kế hoạch khắc phục hậu quả (trồng cây hoàn trả) việc chặt phá cây trái quy định tại bãi bồi sông Lam thuộc địa bàn xã Vĩnh Sơn.

Theo ông Hoàng Xuân Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn, vụ việc chặt phá cây xanh ven bãi bồi sông Lam tại xã Vĩnh Sơn là rất nghiêm trọng. Vì vậy, song song với việc lập Tổ công tác của UBND huyện, lãnh đạo huyện Anh Sơn đã chỉ đạo Công an huyện vào cuộc điều tra, làm rõ.

Cựu chiến binh Nguyễn Đình Thụ bên một cây cổ thụ bị chặt phá. Ảnh: Thành Cường

“Tổ điều tra, xác minh của Công an huyện sẽ thực hiện nhiệm vụ độc lập. Quan điểm của huyện Anh Sơn là phải làm rõ sai phạm để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật” - Phó Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn, ông Hoàng Xuân Cường khẳng định.

Các cựu chiến binh Đinh Sỹ Vinh, Nguyễn Đình Thụ bên một gốc cây cổ thụ đã bị chặt phá. Ảnh: Võ Hải

Như thông tin Báo Nghệ An đã đưa tại phóng sự ảnh “Hàng loạt cây cổ thụ phòng hộ bờ sông Lam ở huyện Anh Sơn bị đốn hạ không thương tiếc”, làm việc với PV Báo Nghệ An trong ngày 23/12/2024 lãnh đạo xã Vĩnh Sơn thông tin: “Dải cây tự nhiên ven sông Lam có nhiệm vụ chống xói lở bờ bãi sản xuất nông nghiệp của người dân trong vùng. Trước đây, khu vực này do UBND xã quản lý, vào năm 2003 thì giao khoán cho 1 hộ gia đình trên địa bàn bảo vệ. Thời gian vừa qua, do ảnh hưởng của thiên tai, có 5 cây đã ngã và 7 cây có nguy cơ sẽ ngã, vì vậy, UBND xã Vĩnh Sơn đã tổ chức bán đấu giá công khai. Tuy nhiên, sau đó đã xảy ra sự việc người trúng đấu giá khai thác trái phép, vượt 20 cây so với hợp đồng”.

Một gốc cây bị phủ kín đất, nhưng cựu chiến binh Nguyễn Đình Thụ đã "vô tình" phát hiện được. Ảnh: Võ Hải

Với người dân xã Vĩnh Sơn, đã phản ánh đến Báo Nghệ An có tất cả 33 cây bị khai thác trái phép. Tuy nhiên, xác minh hiện trường trong ngày 23/12/2024 của PV Báo Nghệ An cùng các ông Đinh Sỹ Vinh, Nguyễn Đình Thụ (cựu chiến binh thôn Vĩnh Lạc, xã Vĩnh Sơn) cho thấy có rải rác một số cây sau khi các đối tượng cắt hạ lấy đi phần thân đã dùng đất, cành cây khô phủ kín gốc để che giấu hành vi khai thác cây trái pháp luật.