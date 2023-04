Công an vào cuộc vụ người đàn ông bị chém lìa tay

(Baonghean.vn) - Nghệ An là tỉnh có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong vùng Bắc Trung Bộ, duyên hải Trung Bộ và cả nước; nhất là về chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc đánh giá kết quả hoạt động năm 2022 và quý 1/2023 của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Ngày 4/4, đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy dẫn đầu đến chúc tết Bunpimay Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các bộ tộc Lào ở tỉnh Bô Ly Khăm Xay.

(Baonghean.vn) - Thứ trưởng Bộ Công an làm với lãnh đạo tỉnh Nghệ An về xây dựng đơn vị điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự; Hoạt động của lãnh đạo tỉnh tại nước bạn Lào; Gia đình nghèo có 3 con bị tai nạn trong vụ nổ ở Quỳnh Lưu cần sự giúp đỡ từ cộng đồng... là những thông tin đáng chú ý.

(Baonghean.vn) - Trung tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá cao sự vào cuộc của Nghệ An trong thực hiện xây dựng công an phường điển hình, kiểu mẫu; xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.