Pháp luật Xách cả bao hung khí đi giải quyết mâu thuẫn, 22 đối tượng bị khởi tố Hàng chục đối tượng mang hung khí, vỏ chai bia đi tìm đối phương giải quyết mâu thuẫn. Tuy nhiên, chưa kịp ra tay hành động, các đối tượng đã bị khống chế…

Ngày 7/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 22 đối tượng để xử lý về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo điều tra ban đầu, chiều tối 24/4, khoảng 30 đối tượng (tuổi từ 16 đến 22, ngụ tại các huyện Bến Lức, Tân Trụ, Thủ Thừa…, tỉnh Long An) đi trên 19 xe gắn máy mang theo dao tự chế, kiếm Nhật, gậy, vỏ chai bia kéo đến khu vực ấp 6, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An giải quyết mâu thuẫn với một nhóm khác.

Các đối tượng trong 2 nhóm gây rối trật tự công cộng bị khởi tố.

Các đối tượng hò hét, nẹt pô, chửi bới, ném vỏ chai bia vào nhà của một đối tượng trong nhóm khác. Nhận tin báo, Công an xã Nhị Thành có mặt tại hiện trường, nhóm này nhanh chóng đem hung khí đi cất giấu và lẩn trốn. Sau nhiều ngày truy xét, Công an tỉnh Long An đã bắt được toàn bộ các đối tượng.

Nguyên nhân gây rối trật tự công cộng trên là do nhóm của Nguyễn Nhật Khanh (SN 2008) và nhóm Nguyễn Minh Triều (SN 2002) nảy sinh mâu thuẫn và hẹn nhau ra khu vực trên giải quyết.

Tang vật thu giữ từ các đối tượng.

Nhóm Khang rủ thêm nhiều người bịt khẩu trang, dùng khẩu trang che biển số xe và đến nhà của Khánh (bạn của Triều) gây ra vụ náo loạn. Khu vực này đông dân cư sinh sống, buôn bán sầm uất nên vụ việc gây bức xúc cho những hộ kinh doanh và người dân. Sau khi gây náo loạn, nhóm này đi tìm nhóm Triều và bị tổ tuần tra phát hiện truy đuổi.

Công an thu giữ 8 xe gắn máy, 1 két vỏ chai bia, 7 dao tự chế và 2 kiếm Nhật. Công an tỉnh Long An đang làm rõ vai trò của từng đối tượng để có biện pháp xử lý.