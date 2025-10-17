Xã hội Công an vào cuộc vụ nữ sinh lớp 10 ở Nghệ An bị bạn nam túm tóc, đánh tới tấp Lãnh đạo Trường Cao đẳng Việt - Đức cho biết, vụ việc xuất phát từ xích mích nhỏ giữa 2 em học sinh lớp 10. Hiện nay, cơ quan công an đã vào cuộc làm rõ.

Ngày 17/10, ông Cao Anh Tuấn – Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Việt - Đức cho biết, cơ quan công an đã vào cuộc sau khi trên mạng xã hội xuất hiện video 2 học sinh trường này đánh nhau. “Vụ việc xảy ra từ ngày 15/10, cả 2 nhân vật chính trong clip đều là học sinh lớp 10 của trường. Hiện nay, cơ quan công an đã làm việc với nhà trường”, ông Tuấn nói.

Nam sinh túm tóc, đánh tới tấp nữ sinh cùng trường. Ảnh cắt từ clip

Theo ông Tuấn, sau khi xảy ra vụ việc, nhà trường cũng đã làm việc với phụ huynh các học sinh liên quan. “Các em cũng đã được đưa đi thăm khám sức khỏe sau vụ việc. Theo chúng tôi được biết thì nguyên nhân vụ việc xuất phát từ lâu, khi các em còn chưa nhập trường. Gần đây, sau khi khai giảng và cùng vào trường này học, các em tiếp tục nhắn tin thách thức nhau rồi xảy ra vụ việc. Hiện nay, ngoài 2 em trực tiếp đánh nhau, em cầm điện thoại quay video rồi đăng lên mạng xã hội cũng đã được nhà trường cho nghỉ học ở nhà 1 tuần, giao cho gia đình kiểm soát chờ cơ quan chức năng làm việc”, ông Tuấn nói.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip dài hơn 2 phút, ghi lại vụ bạo lực xảy ra tại lớp học. Trong clip, một nam sinh mặc áo đen nắm tóc, dí mặt bạn nữ xuống ghế, liên tiếp đấm vào đầu nữ sinh này. Xung quanh nhiều nam sinh khác đứng xem, hò hét cổ vũ. Nam sinh áo đen giữ chặt tay bạn nữ, gọi các bạn cùng lớp tới quay rõ mặt nữ sinh...

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.