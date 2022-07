Công an vào cuộc xử lý nạn khai thác khoáng sản trái phép ở Quỳnh Tân

(Baonghean.vn) - Sau khi Báo Nghệ An phản ánh, lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu đã chỉ đạo Công an huyện tiếp nhận hồ sơ để xử lý theo quy định.

Ngày 5/7, ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu cho biết, lãnh đạo huyện đã chỉ đạo cơ quan công an tiếp nhận hồ sơ, xử lý theo quy định vụ việc khai thác khoáng sản trái phép ở xã Quỳnh Tân.

Động thái này diễn ra sau khi Báo Nghệ An có bài phản ánh “Nhức nhối nạn khai thác khoáng sản ở Quỳnh Tân”. “Hồ sơ, biên bản liên quan đến vụ việc khai thác khoáng sản trái phép đang được chuyển cho Công an huyện Quỳnh Lưu. Thời gian tới cơ quan công an sẽ triệu tập những người liên quan để lấy lời khai, củng cố hồ sơ để xử lý. Vụ việc này, chỉ có công an vào cuộc thì mới kết luận được. Sau đó nếu đủ căn cứ, sẽ khởi tố hình sự", ông Dinh nói thêm.

Theo tìm hiểu của phóng viên, sau khi Báo Nghệ An phản ánh, Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Lưu đã có công văn chỉ đạo, với nội dung đề nghị các cơ quan liên quan khẩn trương xử lý. Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu cũng đã có công văn tương tự.

“Quan điểm của lãnh đạo huyện là khẩn trương xử lý và xử lý nghiêm để răn đe, không có bao che”, Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu nói.

Trước đó, ngày 2/7, Báo Nghệ An đã có bài phản ánh tình trạng khai thác khoáng sản trái phép ở xã Quỳnh Tân. Đặc biệt là thời gian gần đây, nhiều xe tải cỡ lớn nối đuôi nhau công khai vào khu vực đất rừng sản xuất ở lèn Thung Buồng khai thác mang đi bán một cách rầm rộ. Khi đoàn kiểm tra của chính quyền địa phương đến làm việc, những người khai thác khoáng sản trái phép còn tỏ thái độ thách thức, không chấp hành yêu cầu giữ nguyên hiện trường của đoàn. Ngày 6/6, sau khi bắt quả tang, đoàn kiểm tra đã lập biên bản, tạm giữ 2 máy múc. Tuy nhiên, sau đó tình trạng này vẫn tiếp tục tái diễn khiến dư luận bức xúc./.