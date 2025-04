Pháp luật Công an xã Diễn Thọ (Diễn Châu) xử lý trường hợp đăng tin sai sự thật Công an xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu cho biết, đang hoàn thiện hồ sơ để xử phạt hành chính đối với một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Diễn Thọ phát hiện, ngày 31/3/2025, trên nhóm facebook “CHỢ PHÚ THỌ LỢI LỘC” đăng tải nội dung: “Thông tin, Công an xã Diễn Thọ tối qua đã bắt thành công vụ đánh bài ăn tiền tại nhà Thái Bá Tuyên, xóm giáo Diễn Thọ. Sau khi bắt xong Công an thu hết tiền giữa chiếu bạc và đưa các con bạc về ủy ban xã làm việc. Thu thêm mỗi người 1.500.000 đồng nữa là cho về coi như xong không có chuyện gì, không biết tiền thu giữa chiếu bạc và từng cá nhân phải đưa thêm cho ca đó sẽ đưa về đâu, vì 3 năm nay thấy bắt đánh bạc như vậy và xử lý không biên bản ở Diễn Thọ rất nhiều”. Tuy nhiên, sau đó bài viết trên được gỡ bỏ.

Công an xã Diễn Thọ làm việc với ông H.M.T. Ảnh: Ngọc Anh

Công an xã Diễn Thọ đã nhanh chóng xác minh, làm rõ tài khoản đăng tải bài viết trên là của ông H.M.T. (SN 1986) trú trên địa bàn. Ngày 1/4, lực lượng Công an đã tiến hành làm việc với H.M.T., T. thừa nhận đăng tải bài viết chỉ để tăng tương tác trên mạng xã hội, nội dung thông tin hoàn toàn sai sự thật.

Sau đó, ông H.M.T. đã đăng tải bài viết đính chính thông tin và cam kết không tái phạm.