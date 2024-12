Pháp luật

Xử phạt 2 trường hợp đăng tin sai sự thật về việc sắp xếp, sáp nhập tỉnh, thành

Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về việc sắp xếp, sáp nhập tỉnh, thành trên cả nước.