Pháp luật Nghệ An xử phạt nhiều công trình chưa nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy đã đi vào hoạt động Mặc dù đã có quy định, tuy nhiên hiện trên địa bàn tỉnh có nhiều công trình đi vào hoạt động không thực hiện nội dung thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy (PCCC), chưa được nghiệm thu về PCCC theo quy định… Thời gian qua, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh) đã chủ động tham mưu thành lập nhiều đoàn liên ngành rà soát, kiểm tra, qua đó phát hiện, xử lý nhiều vi phạm.

Nhiều cơ sở bị xử phạt

Kiểm tra công trình được xây dựng trên diện tích đất 13.208 m2 để cho thuê sản xuất, chế biến gỗ và cho thuê nhà xưởng của Công ty Cổ phần Hưng Hiếu có địa chỉ tại số 193, đường Ngô Đức Kế, phường Vinh Tân, TP Vinh, tổ công tác Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy & cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh phát hiện Công ty này tự ý đưa công trình Trung tâm Dịch vụ vận tải và thương mại vào sử dụng, hoạt động khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.

Theo tổ công tác của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh), Trung tâm dịch vụ vận tải và thương mại của Công ty cổ phần Hưng Hiếu là công trình sản xuất công nghiệp thuộc diện thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy. Vì vậy, trên cơ sở kết quả kiểm tra, đơn vị đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh đề xuất xử phạt và mới đây ngày 21/11/2024, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh đã ký Quyết định xử phạt đối với Công ty cổ phần Hưng Hiếu.

Quyết định xử phạt hành chính số 180/QĐ-XPHC nêu rõ: Công ty cổ phần Hưng Hiếu đã đưa công trình Trung tâm dịch vụ vận tải và thương mại, địa chỉ xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên vào hoạt động khi chưa có Giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về PCCC. Với hành vi này, Công ty cổ phần Hưng Hiếu bị phạt tiền với mức phạt 90 triệu đồng.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh) kiểm tra hệ thống điện tại một công trình. Ảnh: Đ.C

Tương tự hành vi vi phạm, ngày 11/11/2024, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 cơ sở kinh doanh karaoke tại địa bàn TP. Vinh vì đưa hạng mục công trình vào sử dụng, hoạt động khi chưa có Giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy. Theo đó, Công ty TNHH Hùng Lương (địa chỉ tại số 17, đường Nguyễn Văn Cừ, TP. Vinh) phải nộp phạt 90 triệu đồng; hộ kinh doanh karaoke Tài Hường (địa chỉ tại số 21, đường Nguyễn Văn Cừ, TP. Vinh) bị xử phạt 45 triệu đồng.

Trước đó, ngày 2/8/2024, UBND tỉnh cũng đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 5 cơ sở tại thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò với số tiền 340 triệu đồng, vì đưa công trình vào sử dụng, hoạt động khi chưa có Giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy; chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC. Gồm: Công ty TNHH sản xuất, dịch vụ thương mại Quỳnh Anh (địa chỉ khối 2, phường Vinh Tân, TP.Vinh); Công ty TNHH Võ Nam Thắng (địa chỉ số 6, đường Sào Nam, phường Nghi Thu, TX Cửa Lò); hộ kinh doanh khách sạn Kiều Anh (địa chỉ số 9, đường Nguyễn Thức Tự, phường Nghi Hương, TX Cửa Lò); Doanh nghiệp tư nhân Long Thành (địa chỉ tại Lô 9, khu công nghiệp nhỏ Hưng Lộc, xã Hưng Lộc, TP.Vinh) và Công ty TNHH Tài Đức (địa chỉ khối 2, phường Vinh Tân, TP.Vinh).

Xử lý nghiêm, triệt để

Theo phụ lục V danh mục dự án, công trình thuộc diện thẩm duyệt thiết kế về PCCC theo Nghị định số 50/2024/NĐ- CP, gồm: Công trình sản xuất công nghiệp có hạng nguy hiểm cháy, nổ A, B có tổng khối tích từ 5.000 m3 trở lên, hạng nguy hiểm cháy, nổ C có tổng khối tích từ 10.000 m3 trở lên, hạng nguy hiểm cháy, nổ D, E có tổng khối tích từ 15.000 m3 trở lên. Cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường cao từ 3 tầng trở lên hoặc có khối tích từ 1.500 m3 trở lên…. Tuy nhiên, nhiều công trình đi vào hoạt động không thực hiện nội dung thẩm duyệt thiết kế về PCCC, chưa được cấp văn bản chấp thuận nghiệm thu về PCCC theo quy định.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh) kiểm tra hệ thống trụ tiếp nước chữa cháy tại một công trình trên địa bàn TP.Vinh. Ảnh: Đ.C

Thượng tá Nguyễn Đình Hạnh - Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC& CNCH (Công an tỉnh), cho biết: Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh về việc xử lý dứt điểm các công trình còn tồn tại, vi phạm về PCCC, lực lượng Cảnh sát PCCC& CNCH Công an tỉnh đã chủ động tham mưu thành lập nhiều đoàn liên ngành tổ chức rà soát, kiểm tra, qua đó phát hiện nhiều công trình vi phạm có các vi phạm về PCCC trong lĩnh vực đầu tư xây dựng.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã đôn đốc, hướng dẫn chủ đầu tư của các dự án, công trình khẩn trương tổ chức khắc phục các tồn tại về công tác PCCC đã được hướng dẫn cụ thể tại Biên bản kiểm tra của từng công trình; quá trình hướng dẫn, đã linh hoạt, bám sát các quy chuẩn, tiêu chuẩn về PCCC trên nguyên tắc giảm nguy cơ cháy, phát hiện cháy sớm, đảm bảo thoát nạn khi có cháy, ngăn cháy lan và khả năng tiếp cận nguồn nước.

Đồng thời, tổ chức thẩm duyệt thiết kế, kiểm tra nghiệm thu về PCCC đối với những cơ sở chưa thẩm duyệt về PCCC, cơ sở thi công mở rộng, cải tạo, chuyển đổi công năng của các hạng mục công trình sau khi chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý theo quy định. Đến nay, có 29 công trình đã hoàn thành khắc phục và được phục hồi hoạt động.

Bên cạnh đó, đối với các công trình chây ì, chậm trễ hoặc không tổ chức thực hiện việc khắc phục theo hướng dẫn của cơ quan chức năng, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã bám sát chỉ đạo của Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an tỉnh với phương châm xử lý triệt để “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Kết quả, đã xử lý vi phạm hành chính 48 trường hợp với số tiền hơn 4,2 tỷ đồng, đồng thời đình chỉ hoạt động đối với 48 công trình này theo quy định. Điển hình như: Công ty Cổ phần Công Dũng Hóa (KCN Nam Cấm, Nghi Lộc), Công ty Cổ phần Hưng Hiếu (xã Hưng Thịnh, Hưng Nguyên), Karaoke Lisaking thuộc Công ty TNHH ĐTTM Linh Sâm (phường Long Sơn, Thái Hòa), Công ty may Tuấn Phương (xã Diễn Phong, Diễn Châu), Công ty may Trọng Phúc (xã Diễn Thịnh, Diễn Châu)…