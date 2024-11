Kinh tế Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành công điện số 46/CĐ-UBND về việc Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trước, trong, sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ và các lễ hội Xuân năm 2025.

Theo đó, công điện gửi đến các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã.

Thời gian qua, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương tập trung triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, giải pháp công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (viết tắt là PCCC và CNCH), qua đó đạt nhiều kết quả tích cực, số vụ cháy được kiềm chế, làm giảm, không để xảy ra cháy gây thiệt hại về người.

Diễn tập công tác PCCC tại Khu công nghiệp Vsip Nghệ An năm 2024. Ảnh: Quang An

Tuy nhiên, nghiêm túc đánh giá, tình hình cháy, nổ trên địa bàn có thời điểm còn diễn biến phức tạp, số vụ cháy còn xảy ra nhiều, cụ thể: Từ ngày 15/12/2023 đến ngày 30/10/2024 trên địa bàn tỉnh xảy ra 56 vụ cháy và 145 sự cố cháy; tuy không gây thiệt hại về người nhưng thiệt hại về tài sản ước tính hơn 3,5 tỷ đồng.

Thời gian tới, dự báo tình hình sản xuất, kinh doanh, lưu trữ hàng hóa phục vụ dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ và các lễ hội Xuân đầu năm 2025 sẽ tăng cao, mức độ tiêu thụ điện năng lớn tại các cơ sở kinh doanh, sản xuất, hộ gia đình; trong điều kiện thời tiết khí hậu hanh khô sẽ kéo theo nguy cơ mất an toàn về PCCC.

Để chủ động công tác phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất số vụ cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn PCCC trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về PCCC tại đơn vị, địa phương, cơ quan, doanh nghiệp; phát huy hiệu quả phương châm "4 tại chỗ". Tích cực phối hợp và hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng Công an, Quân đội, Bộ đội Biên phòng đóng quân trên địa bàn để chữa cháy kịp thời, hiệu quả khi xảy ra cháy, nổ; hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, sớm khắc phục hậu quả, ổn định tình hình trên địa bàn. Tăng cường kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dân phòng và các điều kiện phục vụ công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại chỗ.

Các loại hàng dễ cháy như quần áo, vải, chăn gối... chất thành đống tại các cơ sở kinh doanh, tiềm ẩn nguy cơ cháy lan. Ảnh: Q.A

Ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn tăng cường công tác PCCC và CNCH, tổ chức ký cam kết, tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC, phòng ngừa từ xa không để xảy ra cháy, nổ lớn. Yêu cầu các cơ sở, cụm dân cư tăng cường lực lượng bảo vệ, tuần tra canh gác đảm bảo an toàn PCCC trong mùa hanh khô, dịp lễ hội và Tết Nguyên đán năm 2025.

Các địa phương tổ chức các lễ hội đầu Xuân phải tập trung chỉ đạo bảo đảm an toàn PCCC tại chỗ, như: tuyên truyền, khuyến cáo các nội quy PCCC; tổ chức lực lượng, trang bị phương tiện và huấn luyện nghiệp vụ PCCC đối với lực lượng tại chỗ; xây dựng, tổ chức thực tập phương án chữa cháy, đặc biệt lưu ý phương án chữa cháy tại các bãi đỗ xe; cứu nạn, cứu hộ nơi tập trung đông người...

Công an tỉnh phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân trong việc sử dụng gas, điện, hóa chất, sắp xếp, lưu trữ hàng hóa, trang bị phương tiện PCCC, thoát nạn, thoát hiểm; tuyên truyền các biện pháp phòng ngừa cháy tại loại hình nhà ở kết hợp kinh doanh, tại các khu công nghiệp, siêu thị, chợ, trung tâm thương mại, khu di tích văn hóa, chung cư, nhà cao tầng...

Tổ chức tổng rà soát, kiểm tra về PCCC và CNCH đối với các cơ sở thuộc diện quản lý Nhà nước về PCCC, tập trung kiểm tra kỹ các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, cơ sở có quy mô lớn, tập trung đông người, có tính chất nguy hiểm, cháy, nổ cao như: khách sạn, nhà trọ, cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường, chung cư, nhà cao tầng, chợ, trung tâm thương mại, nhà kho, xưởng sản xuất... Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về PCCC và CNCH; kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động theo quy định của pháp luật.

Khu vực sạc xe điện dưới các tầng hầm chung cư trên địa bàn TP. Vinh luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Ảnh: Q.A

Đối với các cơ sở còn tồn tại, vi phạm về PCCC và CNCH, phải tổ chức phúc tra, kiểm tra việc thực hiện của cơ sở, bảo đảm khắc phục triệt để các tồn tại, vi phạm về PCCC và CNCH theo quy định.

Chủ động rà soát, xây dựng, bổ sung, chỉnh lý phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC; đặc biệt các phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với công trình trọng điểm, cơ sở nguy hiểm cháy, nổ cao, có sự phối hợp, huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia. Duy trì nghiêm túc chế độ thường trực chiến đấu 24/24 giờ; bảo đảm sẵn sàng cứu chữa kịp thời, hiệu quả khi có sự cố cháy, nổ xảy ra....

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp Công an tỉnh và cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các phương án, biện pháp PCCC và CNCH tại các cơ sở, đơn vị quốc phòng hoạt động trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền quản lý; sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi có yêu cầu.

Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí phối hợp Công an tỉnh và các đơn vị liên quan xây dựng, tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, internet, các trang mạng xã hội...

Nội dung tuyên truyền cần tập trung phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật PCCC; cảnh báo nguy cơ xảy ra cháy tại các cơ sở, nhà dân trong mùa hanh khô và Tết Nguyên đán năm 2025; những hậu quả, tác hại và những chế tài xử lý đối với hành vi vi phạm quy định pháp luật về PCCC; kết quả xử lý của các lực lượng chức năng; hình thức biểu dương người tốt, việc tốt trong công tác PCCC và CNCH...

Người dân chung cư Bông Sen, TP.Vinh thực hành chữa cháy. Ảnh: Q.A

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An: Xây dựng các phóng sự, bài viết phản ánh các hành vi thiếu tinh thần trách nhiệm, các vi phạm nghiêm trọng về PCCC của các cơ sở, cá nhân có liên quan để nâng cao tính giáo dục, phòng ngừa; tuyên truyền về công tác triển khai diễn tập, tập huấn về PCCC và CNCH ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh; cảnh báo, khuyến cáo việc thực hiện công tác PCCC và CNCH tại những nơi có nguy cơ cháy nổ cao ...

Sở Tài chính: Trên cơ sở cân đối ngân sách tại địa phương, căn cứ phân cấp quản lý ngân sách, Luật Ngân sách nhà nước và quy định pháp luật khác có liên quan tham mưu bố trí nguồn kinh phí để triển khai các hoạt động PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định.

Người dân chủ động mua thiết bị phòng cháy chữa cháy. Ảnh: Quang An

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội người cao tuổi tỉnh, Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh phối hợp các sở, ban, ngành cấp tỉnh và chính quyền các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác PCCC...