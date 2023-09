Công an xã kịp thời ngăn 1 nông dân chuyển tiền cho Công an 'rởm'

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Ngày 8/9, Công an huyện Quảng Điền (Thừa Thiên Huế) cho biết, vừa kịp thời ngăn chặn một trường hợp chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng.

Trước đó, sau khi nhận được thông tin của một chi nhánh ngân hàng đóng ở xã Quảng An (huyện Quảng Điền) về một người đàn ông đến chuyển tiền có dấu hiệu là nạn nhân của một vụ lừa đảo qua không gian mạng, Công an xã Quảng An đã nhanh chóng tiếp cận, phối hợp để xác minh.

Bị hại bị lừa đảo qua không gian mạng đến trình báo tại Công an Thừa Thiên Huế.

Qua xác minh cho thấy, ông Đ..H (SN 1965, trú tại xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền) bị đối tượng giả danh “Cơ quan Công an” gọi điện đến thông báo ông H có hành vi vi phạm pháp luật và đe dọa rằng, sẽ tiến hành bắt tạm giam nếu không chuyển tiền bảo lãnh vào để điều tra. Sau đó, đối tượng yêu cầu ông H. chuyển đủ số tiền 15 triệu đồng theo tài khoản đối tượng cung cấp.

Lúc này, ông Đ.H. nghĩ rằng, mình là nông dân, suốt ngày gắn bó với ruộng đồng cũng không làm gì vi phạm pháp luật. Thế nhưng, khi nghe các đối tượng đe dọa vì thiếu hiểu biết và hoảng sợ nên ông H đã đi vay mượn nhiều nơi, gom đủ số tiền 15 triệu đồng và đến ngân hàng chuẩn bị chuyển tiền thì được Công an xã Quảng An ngăn chặn kịp thời.

Cán bộ Công an xã Quảng An cũng đã giải thích rõ với ông H về hành vi, thủ đoạn lừa đảo các đối tượng giả danh các cơ quan chức năng. Qua đó, giúp ông H. và gia đình an tâm.

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế khuyến cáo đến người dân, khi làm việc, xác minh, điều tra với các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp sẽ có cán bộ Công an đến làm việc trực tiếp hoặc có văn bản thông báo, triệu tập gửi đến chính quyền địa phương, địa chỉ công ty, thân nhân gia đình và người mà cơ quan Công an muốn làm việc. Tuyệt đối không có chuyện làm việc qua điện thoại và mạng xã hội.