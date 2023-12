Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Chiều 28/12, Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tác biểu trưng và khẩu hiệu du lịch Nghệ An tổ chức tổng kết và công bố logo và slogan du lịch Nghệ An.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Văn Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Du lịch.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành, thị trong tỉnh.

Quang cảnh lễ công bố. Ảnh: Công Khang

Với mục tiêu làm mới bộ nhận diện du lịch Nghệ An, chuyển tải sự đóng góp, vươn lên của ngành Du lịch trong sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức Cuộc thi Sáng tác biểu trưng và khẩu hiệu du lịch Nghệ An.

Cuộc thi được phát động vào ngày 16/6/2023, thời gian tiếp nhận tác phẩm dự thi từ ngày phát động đến hết ngày 31/10/2023. Kết thúc thời gian dự thi, Ban tổ chức nhận được 133 tác phẩm hợp lệ tham gia dự thi của 41 tác giả đến từ 15 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành cấp tỉnh bấm nút công bố biểu trưng và khẩu hiệu du lịch Nghệ An. Ảnh: Công Khang

Công tác chấm thi diễn ra 3 bước, trong đó bước 1 là chấm sơ khảo, lựa chọn ra 5 tác phẩm; bước 2 tổ chức trưng cầu ý kiến nhân dân về 5 tác phẩm; bước 3 là chấm chung khảo và lựa chọn 1 tác phẩm đoạt giải Nhất và 3 tác phẩm đoạt giải Khuyến khích.

Qua cuộc thi, trên cơ sở các tác phẩm đoạt giải, Ban tổ chức đã thống nhất lựa chọn bộ nhận diện mới của du lịch Nghệ An, gồm biểu trưng và khẩu hiệu: Biểu trưng lấy từ biểu trưng của tác giả đoạt giải Nhất cuộc thi là hình hoa sen cách điệu 5 cánh.

Biểu trưng và khẩu hiệu du lịch Nghệ An.

Khẩu hiệu: “Du lịch Nghệ An - miền quê Bác” truyền tải thông điệp về vùng đất Nghệ An giàu giá trị lịch sử, văn hóa độc đáo, riêng biệt và vẻ đẹp thiên nhiên đa dạng, phong phú với sản phẩm, điểm đến văn hóa, du lịch đặc trưng, nổi bật, gắn với quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh làm giá trị cốt lõi.

Logo và biểu trưng du lịch Nghệ An thể hiện được tinh thần chiến lược phát triển du lịch Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035. Đó là đưa Nghệ An trở thành điểm đến du lịch châu Á và thế giới với thương hiệu du lịch đặc trưng là du lịch chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh, đất nước, văn hóa và con người xứ Nghệ./.