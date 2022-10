(Baonghean.vn) - Sáng 10/10, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về chuyển đổi số trong Công an nhân dân năm 2022.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Vũ Đức Đam - Phó Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Tại điểm cầu Nghệ An, các đồng chí: Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đại tá Nguyễn Đức Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh đồng chủ trì.

GÓP PHẦN THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA

Hội nghị được tổ chức ngay sau khi Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức chương trình Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10). Việc tổ chức Ngày chuyển đổi số quốc gia hằng năm với ý nghĩa nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Đồng thời, nâng cao nhận thức của người dân toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số; thúc đẩy sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân bảo đảm thành công của chuyển đổi số.

Tại hội nghị, Bộ Công an đã công bố Ngày chuyển đổi số ngành Công an (10/10); Công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng làm Trưởng Ban chỉ đạo; Công bố Chương trình đổi số trong Công an nhân dân đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Cùng với các bộ, ngành, trong thời gian qua, Bộ Công an đang nỗ lực quyết tâm lớn để thực hiện hiệu quả chuyển đổi số quốc gia. Năm 2021, việc hoàn thành xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất, cấp, quản lý Căn cước công dân đã đánh dấu mốc quan trọng, khi lần đầu tiên trong lịch sử, hai dự án công nghệ thông tin tầm cỡ quốc gia, với khối lượng công việc khổng lồ được lực lượng Công an nhân dân triển khai đã về đích đúng hạn.

Đầu năm 2022, Bộ Công an đã phối hợp Văn phòng Chính phủ tham mưu Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 - còn gọi Đề án 06. Trên tinh thần lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và là động lực phát triển, đẩy nhanh tiến độ thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án, hồ sơ tiếp nhận tăng từng ngày.

Đặc biệt, khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Bộ Công an đã kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư với Cơ sở dữ liệu về tiêm chủng, xét nghiệm, quản lý người nhiễm Covid-19 để triển khai thống nhất việc ứng dụng mã QR trên thẻ căn cước, phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Trên 73,3 triệu thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử đã được cấp và được tích hợp nhiều thông tin như: Thông tin cá nhân, bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe, thẻ ATM... phục vụ người dân chỉ sử dụng một loại giấy tờ Căn cước công dân khi đi khám bệnh, giao dịch hành chính hay ngân hàng, góp phần xây dựng công dân số, xã hội số, kinh tế số.

CHUYỂN ĐỔI SỐ ĐỂ PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP TỐT HƠN

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá đây là sự kiện quan trọng sau khi công bố Ngày chuyển đổi số quốc gia, minh chứng cho quyết tâm chính trị, tính tiên phong của Bộ Công an trong việc cùng chung tay xây dựng Quốc gia số. Đồng thời, chuyển tải thông điệp đổi mới, sáng tạo, đột phá trong tiến trình chuyển đổi số của ngành Công an, góp phần chuyển đổi số quốc gia.

Nhấn mạnh chuyển đổi số là một quá trình khó khăn, đòi hỏi nhiều điều kiện, Thủ tướng Chính phủ cho rằng, trong thời gian qua, Bộ Công an đã quyết liệt hành động, khẳng định vai trò tiên phong, nòng cốt và quyết tâm chính trị trong quá trình chuyển đổi số, đạt nhiều kết quả rõ rệt, đáng ghi nhận, biểu dương.

Tuy nhiên, theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, công tác xây dựng thể chế và hoàn thiện môi trường pháp lý cần đẩy mạnh hơn nữa; kết nối chia sẻ cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư với cơ sở dữ liệu của các ngành, địa phương còn chưa cao; tỷ lệ người sử dụng dịch vụ công trực tuyến chưa nhiều; công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng vẫn còn những hạn chế.

Thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Công an tiếp tục thực hiện tốt vai trò thường trực trong tổ chức triển khai Đề án 06 của Chính phủ mà trọng tâm là ứng dụng hiệu quả hệ thống định danh và xác định điện tử để khai thác thông tin phục vụ giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; Đẩy nhanh quá trình kết nối chia sẻ cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư về dân cư với Cổng dịch vụ công quốc gia, với hệ thống của các bộ, ngành, địa phương.

Tăng cường đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, nâng cao mức độ hài lòng của người dân. Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, các tiện ích, dịch vụ số an toàn, hiệu quả.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu ngành Công an phối hợp các bộ, ngành tham mưu Chính phủ về quy mô, quy trình xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đảm bảo an toàn, an ninh mạng; nghiên cứu ứng dụng công nghệ số và các sản phẩm phục vụ cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trong ngành; phục vụ công tác chỉ huy, chỉ đạo của ngành Công an, giữ gìn an ninh trật tự và phòng chống an ninh tội phạm.

Bên cạnh đó, tiếp tục chuyển đổi số nhằm đáp ứng yêu cầu quản trị xã hội bằng công nghệ số theo chức năng quản lý nhà nước về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội của lực lượng công an. Nghiên cứu, có chính sách thu hút chuyên gia, nhân lực chất lượng cao về khoa học công nghệ phục vụ cho ngành...