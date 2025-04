Thời sự

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 18/4

Đoàn cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng Cộng sản Cuba thăm, làm việc tại Nghệ An; Triển khai nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; UBND tỉnh Nghệ An thông qua Đề án thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giao các Phó Chủ tịch trực tiếp chỉ đạo giải ngân 145 dự án đầu tư công... là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn.