Thời sự Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp, làm việc với đoàn cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng Cộng sản Cuba Chiều 18/4, lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với đoàn cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng Cộng sản Cuba do đồng chí Deivy Pérez Martin - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Tỉnh ủy Sancti Spíritus, đại biểu Quốc hội Cuba làm trưởng đoàn nhân chuyến thăm và làm việc tại Nghệ An.

Tham gia đoàn có các đồng chí: Joy Puentes Saldise - Phó Đại sứ Cộng hòa Cuba tại Việt Nam; Nieves Iliana Hernández Portales - cán bộ Ban Đối ngoại Ban Chấp hành Trung ương Đảng, cùng các đồng chí trong đoàn.

Tháp tùng đoàn có đồng chí Dương Trung Ý - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; lãnh đạo Vụ Quản lý đào tạo, bồi dưỡng, Vụ Hợp tác quốc tế và các cán bộ, chuyên viên của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Tiếp và làm việc với đoàn, lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Phùng Thành Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Hồng Hoa - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Đình Hùng - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành.

Chia sẻ những bài học, kinh nghiệm thực tiễn

Phát biểu chào mừng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, tỉnh Nghệ An rất vui mừng và phấn khởi được đón tiếp đoàn cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng Cộng sản Cuba đến thăm và làm việc tại tỉnh Nghệ An - quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại, người bạn lớn của nhân dân Cuba.

Trong gần 65 năm qua, quan hệ đoàn kết, anh em giữa Việt Nam và Cuba do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Fidel Castro đặt nền móng được thúc đẩy ngày càng phát triển lớn mạnh. Trải qua những thăng trầm của lịch sử, Việt Nam và Cuba luôn kề vai sát cánh, ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau trong những thời điểm khó khăn nhất.

"Đó là những minh chứng về tình hữu nghị anh em đặc biệt giữa hai dân tộc ở cách xa nhau nửa vòng Trái Đất. Ngày nay, Đảng, Nhà nước và nhân dân 2 nước luôn coi trọng quan hệ đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba và tiếp tục vun đắp, phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực", Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khẳng định.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung cũng cho rằng, chuyến công tác của đoàn tại tỉnh Nghệ An là minh chứng cho tình cảm sâu sắc của Cuba dành cho tỉnh Nghệ An nói riêng và khẳng định sự tiếp nối vun đắp tình hữu nghị đặc biệt trước sau như một của hai nước nói chung, hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba (2/12/1960 - 2/12/2025).

Chuyến công tác cũng mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới giữa tỉnh Nghệ An với Tỉnh ủy Sancti Spiritus trên nhiều lĩnh vực: Nông nghiệp, Y tế, Giáo dục, Khoa học kỹ thuật… và hy vọng rằng, thông qua chuyến thăm này, hai bên sẽ tăng cường hiểu biết, chia sẻ kinh nghiệm, gắn kết và phát triển mối quan hệ giữa 2 tỉnh.

Tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh đã thông tin, trao đổi đến đoàn tình hình phát triển kinh tế - xã hội; thu hút đầu tư; quản lý, phát triển du lịch của tỉnh Nghệ An và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

Năm 2024, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 9,01%; Quy mô GRDP đạt 216.934 tỷ đồng, đứng thứ 10 cả nước. Quý I/2025, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 8%, đứng thứ 27 cả nước; thu ngân sách đạt 6.311 tỷ đồng.

Toàn tỉnh Nghệ An có 275 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó, 102 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 11 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Thu hút đầu tư của tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay tăng mạnh về quy mô, số lượng và chất lượng dự án, trong đó, thu hút FDI là điểm sáng nổi bật. Trong 3 năm (2022-2024), Nghệ An liên tiếp xếp trong nhóm 10 địa phương thu hút đầu tư lớn nhất cả nước. Đến nay, tỉnh có 153 dự án FDI với tổng vốn đăng ký gần 6 tỷ USD còn hiệu lực của các nhà đầu tư từ 14 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Nghệ An có tiềm năng du lịch phong phú với sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên, văn hóa, lịch sử và con người. Trong giai đoạn 2022-2025, tốc độ tăng trưởng du lịch ước đạt 27,1%. Năm 2025, tỉnh Nghệ An ước đón 9,6 triệu lượt khách, tăng 6 triệu lượt so với năm 2020.

Tăng cường kết nối, chia sẻ, hợp tác giữa 2 tỉnh

Tại cuộc làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung giới thiệu thêm đến đoàn về vị trí, vai trò của tỉnh Nghệ An đối với vùng, cũng như cả nước; định hướng phát triển của tỉnh được xác định trong Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị và Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; mục tiêu phát triển và những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng mà tỉnh Nghệ An đang triển khai.

Bí thư Tỉnh ủy cũng chia sẻ 3 bài học kinh nghiệm để tỉnh đạt được những kết quả trong thời gian qua, đó là: Xây dựng khối đoàn kết, thống nhất, đồng thuận trong Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân và toàn xã hội - yếu tố quan trọng nhất.

Trong điều kiện nguồn lực khó khăn, tỉnh xác định những nhiệm vụ, lĩnh vực trọng tâm, dự án trọng điểm để tập trung chỉ đạo, thực hiện. Tỉnh chủ động đề xuất, kiên trì bám sát, kiến nghị với Trung ương ban hành cơ chế, chính sách để có động lực, nguồn lực phát triển.

Tỉnh Nghệ An cũng đã trao đổi, chia sẻ đến đoàn các nội dung về chương trình xây dựng nông thôn mới; phát triển các ngành kinh tế giúp tỉnh Nghệ An đạt mục tiêu tăng trưởng 10,5% năm 2025; những bài học kinh nghiệm sau nhiều năm đổi mới; truyền thông chính sách; nhiệm vụ mà Tỉnh ủy triển khai để đạt mục tiêu Bộ Chính trị đặt ra cho Nghệ An.

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Deivy Pérez Martin - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Tỉnh ủy Sancti Spíritus, đại biểu Quốc hội Cuba bày tỏ vinh dự khi được đến thăm quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Bác Hồ và vào dịp kỷ niệm những sự kiện lớn của đất nước Việt Nam.

Khẳng định mối quan hệ tốt đẹp, thủy chung của 2 đất nước, nhân dân 2 nước, đồng chí Deivy Pérez Martin nhấn mạnh, năm 2025 là năm có ý nghĩa lớn đối với 2 đảng; cùng nhau tổ chức hội thảo lý luận giữa 2 đảng; khánh thành môn học Hồ Chí Minh tại Trường Đại học La Habana.

Bí thư thứ nhất Tỉnh ủy Sancti Spíritus Deivy Pérez Martin ghi nhận những thành quả của Việt Nam nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng đạt được trong thời gian qua.

Bí thư thứ nhất Tỉnh ủy Sancti Spíritus Deivy Pérez Martin cũng chân thành cảm ơn những chia sẻ về các bài học, kinh nghiệm thực tiễn quý báu của tỉnh Nghệ An, qua đó, giúp tỉnh Sancti Spíritus đóng góp vào chương trình hành động của Chính phủ nhằm khắc phục những hạn chế, thúc đẩy kinh tế phát triển.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng, Nhà nước và Nhân dân Cuba, Bí thư thứ nhất Tỉnh ủy Sancti Spíritus Deivy Pérez Martin bày tỏ lòng biết ơn đến đất nước, nhân dân Việt Nam và tỉnh Nghệ An anh em đã luôn luôn đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ, ủng hộ Cuba trong suốt thời gian qua; đồng thời, đồng tình thúc đẩy thỏa thuận kết nghĩa giữa tỉnh Nghệ An với tỉnh Sancti Spíritus trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung khẳng định, dù trong giai đoạn gian khó khăn nhất và cả trong giai đoạn xây dựng và phát triển đất nước hiện nay, Việt Nam luôn luôn coi trọng mối quan hệ hợp tác, hữu nghị đặc biệt với Cuba và tiếp tục được 2 Đảng, 2 Nhà nước và Nhân dân 2 nước vun đắp ngày càng tốt đẹp hơn.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới, 2 tỉnh sẽ tiếp tục trao đổi, chia sẻ với nhau nhiều hơn nữa những bài học kinh nghiệm, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển của địa phương, đóng góp vào sự phát triển của từng đất nước.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung cũng mong muốn có những hoạt động kết nối, hợp tác giữa 2 địa phương, giữa cộng đồng doanh nghiệp 2 bên để thực hiện hợp tác trên các lĩnh vực mà 2 tỉnh có lợi thế và điều kiện phát triển.