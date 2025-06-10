Kinh tế Công bố quy hoạch Cảng hàng không Quốc tế Vinh thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến 2050

Sáng 6/10, Bộ Xây dựng phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch Cảng hàng không Quốc tế Vinh thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến 2050.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Uông Việt Dũng - Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Xây dựng; Đại tá Nguyễn Huy Tuấn - Phó Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân; đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Hoàng Phú Hiền – Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành; địa phương.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Quang An

Ngày 19/2/2025, Bộ Trưởng Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng) đã ký ban hành Quyết định số 201/QĐ-BGTVT phê duyệt Quy hoạch Cảng hàng không Quốc tế Vinh thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, Cảng Hàng không Quốc tế Vinh là sân bay dùng chung dân dụng và quân sự. Mục tiêu quy hoạch thời kỳ 2021-2030, Cảng Hàng không Quốc tế Vinh đạt cấp sân bay 4E (theo mã tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng Quốc tế - ICAO); công suất khoảng 8 triệu hành khách/năm và 25.000 tấn hàng hóa/năm.

Đến năm 2050, Cảng Hàng không Quốc tế Vinh đạt cấp sân bay 4E (theo mã tiêu chuẩn của ICAO); công suất khoảng 14 triệu hành khách/năm và 35.000 tấn hàng hóa/năm.

Ông Uông Việt Dũng - Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quang An

Về Quy hoạch các công trình dịch vụ hàng không, đối với nhà ga hành khách thời kỳ 2021-2030, mở rộng nhà ga hành khách T1 hiện hữu đạt công suất khoảng 5 triệu hành khách/năm; quy hoạch nhà ga hành khách T2 mới tại khu vực giữa 2 đường cất hạ cánh, với công suất khoảng 3 triệu hành khách/năm.

Đồng chí Hoàng Phú Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh vai trò của Quy hoạch Cảng Hàng không Quốc tế Vinh. Ảnh: Quang An

Đến năm 2050, mở rộng nhà ga hành khách T2 đạt công suất khoảng 9 triệu hành khách/năm, nâng tổng công suất toàn Cảng đạt khoảng 14 triệu hành khách/năm; dự trữ đất phát triển khi có nhu cầu. Đối với nhà ga hàng hóa, thời kỳ 2021-2030 tiếp tục duy trì nhà ga hàng hóa hiện hữu; quy hoạch nhà ga hàng hóa và sân đỗ tại khu vực phía Bắc nhà ga hành khách T1, công suất khoảng 25.000 tấn/năm; tầm nhìn đến năm 2050 mở rộng nhà ga hàng hóa và sân đỗ đáp ứng công suất khoảng 35.000 tấn/năm…

Tại hội nghị, đại diện Cục Hàng không Việt Nam đã công bố Quyết định phê duyệt Quy hoạch Cảng Hàng không Quốc tế Vinh thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ông Uông Việt Dũng - Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam đã trao hồ sơ quy hoạch cho các đơn vị thực hiện dự án.

Sơ đồ Quy hoạch Cảng Hàng không Quốc tế Vinh đến năm 2050. Ảnh: Quang An

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền cảm ơn sự quan tâm của Bộ Xây dựng, Cục Hàng không Việt Nam đã quan tâm, giúp đỡ tỉnh Nghệ An trong phát triển hạ tầng hàng không; đồng thời khẳng định quy hoạch Cảng Hàng không Quốc tế Vinh thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến 2050 có ý nghĩa hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Quy hoạch lần này đã xác định Cảng Hàng không Quốc tế Vinh là một trong những công trình hạ tầng chiến lược, hiện đại, có tầm nhìn dài hạn. Trực tiếp đóng góp vào các chỉ tiêu tăng trưởng GRDP, thu hút đầu tư và phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XX của tỉnh Nghệ An.

Trong thời gian tới, đồng chí Hoàng Phú Hiền giao UBND các phường, xã công bố rộng rãi quy hoạch Cảng Hàng không Quốc tế Vinh đến nhân dân được biết, để thuận lợi trong công tác cắm mốc quy hoạch; chủ trì, phối hợp với Cảng Hàng không Quốc tế Vinh kịp thời xử lý các chướng ngại vật vi phạm chiều cao, đảm bảo tĩnh không đường bay. Sớm hoàn thiện thẩm định, phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu các phường, xã quanh khu vực sân bay; trong đó, cần lưu ý các tuyến đường kết nối giao thông với sân bay. Phối hợp trong công tác tuyên truyền, tăng cường đảm bảo an ninh trật tự trong và ngoài khu vực sân bay, công tác quản lý quy hoạch, xây dựng sân bay.

Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam trao hồ sơ quy hoạch cho các đơn vị. Ảnh: Quang An

Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Cục Hàng không Việt Nam hoàn thành các thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, nhận bàn giao đất từ phần diện tích do Bộ Quốc phòng quản lý để thực hiện các dự án. Kịp thời tham mưu phê duyệt, điều chỉnh bổ sung kế hoạch sử dụng đất để triển khai các dự án khi có đề xuất.

Sở Xây dựng tăng cường công tác quản lý quy hoạch, xây dựng trong phạm vi khu vực sân bay; kịp thời thẩm định, trình phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu các phường, xã xung quanh khu vực sân bay. Theo dõi, đôn đốc tiến độ các dự án tại Cảng Hàng không Quốc tế Vinh, để kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo tháo gỡ...