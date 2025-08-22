Thứ Sáu, 22/8/2025
Tập trung tiến độ đưa Cảng hàng không quốc tế Vinh vận hành trở lại trong năm 2025

Nguyễn Toàn - Duy Thanh - 22/08/2025 20:40
Từ ngày 1/7/2025 Cảng hàng không quốc tế Vinh tạm dừng hoạt động để triển khai các dự án sửa chữa cải tạo mở rộng nhà ga quốc nội, sân đỗ, đường cất hạ cánh và đường lăn. Với mục tiêu đặt ra là đưa Cảng hàng không quốc tế Vinh vận hành trở lại phục vụ hành khách trong năm 2025, những ngày này trên công trường chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát cũng như các nhà thầu thi công đang tập trung tiến độ cho từng hạng mục công trình. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Tập trung tiến độ đưa Cảng hàng không quốc tế Vinh vận hành trở lại trong năm 2025. Thực hiện: Nguyễn Toàn - Duy Thanh

