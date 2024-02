Công bố Quyết định của Ban Bí thư chỉ định Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Giám đốc Công an tỉnh tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Dự Lễ công bố có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí đại diện các ban Đảng và Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy;...

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý chúc mừng Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Căn cứ Điều lệ Đảng; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XIII; Quy định về phân cấp quản lý cán bộ; xét đề nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và Ban Tổ chức Trung ương, Ban Bí thư chỉ định Đại tá Bùi Quang Thanh - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tại Quyết định số 1133-QĐNS/TW ngày 2/2/2024.

Thay mặt Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng và phát biểu giao nhiệm vụ đến đồng chí Bùi Quang Thanh.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Bùi Quang Thanh sinh ngày 2/7/1977; quê quán tại xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình; vào Đảng ngày 1/6/1999, ngày chính thức 1/6/2000. Đồng chí có trình độ chuyên môn là Tiến sĩ Luật học - Học viện Cảnh sát nhân dân; trình độ chính trị cao cấp.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu chúc mừng Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Trước đó, tại Quyết định số 8889/QĐ-X01 ngày 18/12/2023, Bộ trưởng Bộ Công an điều động Đại tá Bùi Quang Thanh - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, thay thế người tiền nhiệm là Thiếu tướng Phạm Thế Tùng được Bộ trưởng Bộ Công an điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an.

Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An phát biểu tại lễ công bố quyết định. Ảnh: Thành Duy

Ngày 26/2/2024, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã ký Quyết định thăng cấp hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với đồng chí Bùi Quang Thanh - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.