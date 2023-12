Công bố quyết định điều động Đại tá Bùi Quang Thanh giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 20/12, tại TP. Vinh, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, tỉnh Nghệ An, Đắk Nông, Quảng Bình và các đại biểu dự Lễ công bố quyết định. Ảnh: Thành Duy

Dự lễ, về phía Bộ Công an có Trung tướng Nguyễn Văn Long – Thứ trưởng Bộ Công an và lãnh đạo một số cơ quan của Bộ. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Cùng dự có đồng chí Lưu Văn Trung – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông và đại diện lãnh đạo, Công an tỉnh Quảng Bình…

Trung tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động Đại tá Bùi Quang Thanh - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an trao Quyết định số 8889/QĐ-X01 ngày 18/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Bùi Quang Thanh - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Phạm Thế Tùng được Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ. Ảnh: Thành Duy

Trước đó, ngày 19/12, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ Công bố và trao Quyết định số 8868/QĐ-X01 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An tặng hoa chúc mừng Đại tá Bùi Quang Thanh - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông được Bộ trưởng Bộ Công an điều động giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Đại tá Bùi Quang Thanh - tân Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An (sinh năm 1977), quê quán tại xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình từng giữ các chức vụ Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông; Trưởng công an Thị xã Ba Đồn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình. Năm 2021, đồng chí Đại tá Bùi Quang Thanh được điều động, bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông.

Phát biểu tại Lễ công bố quyết định, Trung tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an chúc mừng các đồng chí Phạm Thế Tùng, Bùi Quang Thanh được tin tưởng giao trọng trách, nhiệm vụ mới.

Trung tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Lễ công bố quyết định. Ảnh: Thành Duy

Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: Việc Thiếu tướng Phạm Thế Tùng được Bộ trưởng Bộ Công an điều động giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ thể hiện sự ghi nhận, tin tưởng của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đối với quá trình công tác, phấn đấu của đồng chí.

Trên cương vị công tác, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng Thiếu tướng Phạm Thế Tùng tiếp tục phát huy năng lực, sở trường và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ghi nhận, đánh giá cao Đại tá Bùi Quang Thanh, Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Văn Long đề nghị tân Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An trên cương vị mới tiếp tục phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ, trí tuệ tập thể, tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền địa phương trên lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, ngành giao phó, góp phần tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý phát biểu tại Lễ công bố quyết định. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu tại Lễ công bố, thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trân trọng ghi nhận, cảm ơn những cống hiến, đóng góp của đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Nghệ An trong thời gian qua, trực tiếp là trên lĩnh vực bảo đảm an ninh, trật tự; đồng thời chúc mừng đồng chí có bước trưởng thành mới và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nhiệt liệt chúc mừng và chào đón Đại tá Bùi Quang Thanh về công tác tại tỉnh Nghệ An, quê hương của Bác Hồ kính yêu.

Về nhận công tác ở địa phương mới, tân Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít thách thức ở phía trước. Thuận lợi bởi Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Nghệ An sẽ luôn đồng hành, quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện giúp đỡ đồng chí.

Đồng thời, Đại tá Bùi Quang Thanh là cán bộ đã được đào tạo bài bản, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần trách nhiệm cao, trưởng thành từ cơ sở, đã kinh qua nhiều chức vụ, vị trí công tác và có kinh nghiệm trong lãnh đạo, điều hành.

Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Tân Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an phát biểu tại Lễ công bố quyết định. Ảnh: Thành Duy

Bên cạnh thuận lợi là căn bản, cũng gặp nhiều thách thức vì Nghệ An là tỉnh có nhiều yếu tố đặc thù về tự nhiên và xã hội như: diện tích lớn nhất cả nước, địa hình bị chia cắt mạnh với 83% là đồi núi; là địa phương có đường biên giới chung với nước bạn Lào dài nhất cả nước; dân số đông thứ 4 toàn quốc, thành phần dân cư đa dạng, mức sống không đồng đều. Độ mở, giao thương, giao lưu trong các hoạt động kinh tế - văn hóa - xã hội cao… Nghệ An lại là một địa bàn, là mắt xích quan trọng của tội phạm; hoạt động tội phạm ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.

Đại tá Bùi Quang Thanh - tân Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Thành Duy

Trong bối cảnh đó, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đề nghị đồng chí tân Giám đốc Công an tỉnh bắt tay ngay vào công việc; là đầu tàu gương mẫu, trung tâm đoàn kết, thống nhất để xây dựng tinh thần đoàn kết, cộng sự trong Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh, Ban Giám đốc Công an tỉnh và lan tỏa trong toàn lực lượng.

Qua đó, tiếp tục triển khai các biện pháp, giải pháp chuyên môn nghiệp vụ, tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, tấn công quyết liệt trấn áp các loại tội phạm; tuyệt đối không để hình thành các băng nhóm tội phạm có tổ chức. Đồng thời, tân Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục quan tâm động viên, chú trọng bồi dưỡng, xây dựng lực lượng.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương, lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh tiếp tục quan tâm, phối hợp, giúp đỡ lực lượng Công an tỉnh, để lực lượng Công an hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ; đồng thời đề nghị cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng Công an tỉnh luôn sát cánh, đồng hành, đoàn kết, thống nhất để đồng chí Giám đốc Công an tỉnh thực hiện công tác điều hành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an trên địa bàn tỉnh.

Ban Giám đốc Công an Nghệ An tặng hoa chúc mừng Đại tá Bùi Quang Thanh - tân Giám đốc Công an tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Bùi Quang Thanh - tân Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An khẳng định đây là niềm tự hào nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề; đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo của Bộ Công an, lãnh đạo Tỉnh ủy, chính quyền địa phương, Ban Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.