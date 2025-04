Giáo dục Công bố Quyết định thành lập Trường Đại học Nghệ An Chiều 21/4, Trường Đại học Nghệ An tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An vào Trường Đại học Kinh tế Nghệ An và đổi tên trường thành Trường Đại học Nghệ An.

Cùng dự có các đồng chí: Phan Chí Hiếu – Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Tuấn Vinh – Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh; Thái Văn Thành – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, đại diện các ban, ngành, các trường đại học, cao đẳng và đông đảo các thế hệ lãnh đạo, giảng viên của nhà trường.

Các đại biểu Trung ương và địa phương tham dự buổi lễ công bố thành lập Trường Đại học Nghệ An. Ảnh: Mỹ Hà

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đã trao Quyết định số 1653/QĐ-TTg ngày 26/12 /2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An vào Trường Đại học Kinh tế Nghệ An và đổi tên Trường Đại học Kinh tế Nghệ An thành Trường Đại học Nghệ An trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trao Quyết định thành lập Trường Đại học Nghệ An. Ảnh: Mỹ Hà

Quyết định sáp nhập và đổi tên trường là sự kiện mang tính lịch sử của Nhà trường, thể hiện tầm nhìn chiến lược, tư duy đổi mới mạnh mẽ của Đảng, Chính phủ và tỉnh Nghệ An trong việc đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo.

Đồng thời, thực hiện tinh gọn đầu mối, nâng cao năng lực quản trị và chất lượng đào tạo, hướng tới xây dựng các cơ sở giáo dục đại học phát triển bền vững, có thương hiệu và vị thế trong khu vực, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là khu vực Bắc Trung Bộ.

Đồng chí Phạm Tuấn Vinh trao quyết định thành lập Đảng bộ Trường Đại học Nghệ An. Ảnh: Mỹ Hà

Cũng trong dịp này, Trường Đại học Nghệ An đã công bố các quyết định quan trọng về công tác cán bộ của trường.

Theo đó, đồng chí Nguyễn Ngọc Hiếu – nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Nghệ An được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường Đại học Nghệ An. Đồng chí Nguyễn Đình Tường – nguyên Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh tế Nghệ An bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Nghệ An.

Các đồng chí: Trương Quang Ngân, Trần Anh Tư, Đàm Thị Ngọc Ngà được bổ nhiệm làm Phó hiệu trưởng Trường Đại học Nghệ An. Thời gian tới, các phòng, khoa, trung tâm, các đơn vị thuộc và trực thuộc… sẽ tiếp tục được kiện toàn để phù hợp với mô hình quản trị đại học hiện đại, tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Đồng chí Bùi Đình Long trao các quyết định về bổ nhiệm Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng trường và các Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nghệ An. Ảnh: Mỹ Hà

Phát biểu tại lễ công bố, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long chúc mừng tập thể Trường Đại học Nghệ An bước vào một giai đoạn lịch sử mới. Đồng thời đã khẳng định việc thành lập trường là phù hợp với xu thế phát triển mới hiện nay, trong giai đoạn chuyển mình của dân tộc.

Đặc biệt, khi Nghệ An đang thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2045, với mục tiêu phát triển giáo dục Nghệ An trở thành mũi nhọn, là trung tâm giáo dục của vùng và đòi hỏi các trường đại học phải thay đổi mô hình, bổ sung quy hoạch để xứng tầm.

Việc sáp nhập hai trường Đại học Kinh tế Nghệ An và Cao đẳng Sư phạm Nghệ An nhằm tạo xung lực mới trong giai đoạn lịch sử mới, trong kỷ nguyên “Nghệ An vươn mình cùng cả dân tộc”. Trong quá trình triển khai, lãnh đạo tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, đồng lòng của hai nhà trường trong việc xây dựng, hoàn thành đề án sáp nhập và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thành lập Trường Đại học Nghệ An.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long phát biểu tại buổi lễ và giao nhiệm vụ cho Trường Đại học Nghệ An. Ảnh: Mỹ Hà

Để Trường Đại học Nghệ An không ngừng vươn xa, trở thành điểm sáng về chất lượng giáo dục, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo, góp phần vào sự phát triển của tỉnh Nghệ An và đất nước, đồng chí Bùi Đình Long đề nghị Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường nhanh chóng hoàn chỉnh bộ quy chế hoạt động của trường. Đây là các bộ luật quan trọng để mọi cán bộ lãnh đạo và nhân viên trường căn cứ thực hiện.

Quá trình thực hiện, cần làm tốt công tác chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong toàn trường, lan tỏa niềm tin và trách nhiệm đối với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh và khu vực; không để ngắt quãng hoạt động của trường.

Bên cạnh đó, cần khẩn trương bổ sung, xây dựng chiến lược phát triển gắn với nhu cầu thực tiễn, kết nối chặt chẽ giữa Nhà nước – Nhà trường – Doanh nghiệp, đẩy mạnh đào tạo các ngành nghề trọng điểm phục vụ cho phát triển công nghiệp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Song song với đó, cần tập trung mọi nguồn lực xây dựng Trường đại học đa ngành, đa nghề, đa lĩnh vực, đa cấp bậc, nhanh chóng xác định mũi nhọn, chương trình trọng điểm tạo thương hiệu cho trường; xây dựng chiến lược thu hút, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ giảng viên, tăng cường hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học và liên kết với các viện, trường trong và ngoài nước.

Các đồng chí lãnh đạo và Ban giám hiệu nhà trường thực hiện nghi thức bấm nút công bố Logo và bộ nhận diện thương hiệu mới của Trường Đại học Nghệ An. Ảnh: Mỹ Hà

Tại buổi lễ, đồng chí Bùi Đình Long cũng đề nghị các sở, ban, ngành, các địa phương, các trường đại học, các doanh nghiệp… cần tiếp tục đồng hành, quan tâm hỗ trợ với trường, góp sức đồng lòng đưa trường phát triển bền vững, trở thành biểu tượng của trí tuệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập.

Phát biểu tại lễ sáp nhập, đổi tên và nhận nhiệm vụ, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hiếu - Hiệu trưởng Trường Đại học Nghệ An khẳng định, việc sáp nhập 2 đơn vị giúp nhà trường có thêm đội ngũ cán bộ và người học cùng nguồn lực cơ sở vật chất, góp phần hoàn thiện mô hình trường đại học đa ngành, phục vụ tốt hơn cho nhu cầu của xã hội.

Chương trình văn nghệ chào mừng lễ sáp nhập và đổi tên của giảng viên và sinh viên Trường Đại học Nghệ An. Ảnh: Mỹ Hà

Đây cũng là dịp để trường đổi mới toàn diện, hướng tới mục tiêu trở thành trường đại học có uy tín của khu vực ASEAN vào năm 2035. Với tinh thần đoàn kết – đổi mới – hội nhập – phát triển, Trường Đại học Nghệ An quyết tâm phát huy thế mạnh, đổi mới sáng tạo, xây dựng hệ sinh thái giáo dục chất lượng, thực chất, tiên phong trong đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển vùng và quốc gia.