Thứ Sáu, 24/10/2025
Pháp luật

Công dân có thể đề nghị xác nhận, cung cấp thông tin xuất nhập cảnh tại Công an cấp xã

PV 24/10/2025 15:40

Chị N.T.T ở phường Thành Vinh (Nghệ An) hỏi: Công dân có thể đề nghị xác nhận, cung cấp thông tin xuất nhập cảnh tại Công an cấp xã nơi thường trú, tạm trú hay không? Nếu có thì thủ tục được thực hiện như thế nào?

Trả lời:
Theo Quyết định số 8258/QĐ-BCA-QLXNC do Bộ trưởng Bộ Công an ký ban hành ngày 8/10/2025, công bố các thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh, công dân Việt Nam hiện nay được phép đề nghị xác nhận, cung cấp thông tin liên quan đến xuất nhập cảnh tại Công an cấp xã nơi mình thường trú hoặc tạm trú.

Người dân có thể nộp hồ sơ trực tiếp, gửi qua Cổng dịch vụ công của Bộ Công an hoặc qua đường bưu chính đến Công an cấp xã để yêu cầu xác nhận, cung cấp thông tin.

Công an xã Tiền Phong hướng dẫn người dân làm thủ tục tại Bộ phận một
Công an xã Tiền Phong hướng dẫn người dân làm thủ tục tại Bộ phận một. Ảnh tư liệu

Về thành phần hồ sơ, công dân cần nộp 01 đơn đề nghị xác nhận, cung cấp thông tin xuất nhập cảnh theo mẫu ban hành kèm Nghị định số 184/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ. Cụ thể:

- Người từ đủ 14 tuổi trở lên sử dụng mẫu M03b;

- Người chưa đủ 14 tuổi sử dụng mẫu M04b.

Trường hợp người mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc chưa đủ 14 tuổi, thì người đại diện hợp pháp sẽ khai, ký thay và nộp kèm bản sao giấy tờ chứng minh tư cách đại diện hợp pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp. Nếu không có bản sao, có thể nộp bản chụp nhưng phải xuất trình bản chính để kiểm tra, đối chiếu.

      Pháp luật
