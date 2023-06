Ngay sau khi Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị được ban hành, tháng 7/2021, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, công chức chuyên trách và 200 chủ tịch công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp. Đồng thời, hỗ trợ 10 đơn vị công đoàn huyện, ngành tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết đến cán bộ công đoàn cơ sở. Từ tháng 8 đến tháng 9/2021, Liên đoàn Lao động tỉnh hướng dẫn Liên đoàn Lao động các huyện, thành, thị, ngành tham mưu cho cấp ủy Đảng và trực tiếp tổ chức các hội nghị quán triệt Nghị quyết tới các đồng chí là cấp ủy Đảng, lãnh đạo các tổ chức chính trị, xã hội, đảng viên và cán bộ công đoàn. Tổng số hội nghị quán triệt Nghị quyết ở đơn vị cấp trên cơ sở là 39 cuộc. Tỉnh ủy Nghệ An, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đã xây dựng và triển khai chương trình hành động phù hợp với tình hình, điều kiện của công chức, viên chức, lao động và Công đoàn Nghệ An.