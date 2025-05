Xã hội Công đoàn Nghệ An triển khai hoạt động ý nghĩa trong ngày sinh nhật Bác Cùng với thực hiện nghi thức chào cờ thiêng liêng, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đã trao quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong lao động sản xuất.

Ngày 19/5, tại nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An phối hợp với các công đoàn cơ sở tổ chức lễ chào cờ, hát Quốc ca và trao quà cho công nhân lao động.

Lễ chào cờ tại Công ty TNHH Hitex (thị xã Thái Hòa). Ảnh: Thanh Vân

Hoạt động diễn ra nhân dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2025), đồng thời hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2025.

Lễ chào cờ được tổ chức đồng loạt tại 5 doanh nghiệp, gồm: Công ty TNHH Hitex (thị xã Thái Hòa), Công ty CP May Vinatex (thị xã Hoàng Mai), Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Nghệ An – Trạm Diễn Thành, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Vĩnh An (huyện Hưng Nguyên), và Xí nghiệp Thủy lợi Hưng Nguyên.

Dự lễ có lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, đại diện chính quyền địa phương, lãnh đạo doanh nghiệp và đông đảo công nhân, người lao động.

Lễ chào cờ tại Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Bắc Nghệ An (Trạm Diễn Thành), thuộc Công đoàn UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Trần Vân

Lễ chào cờ trong màu áo tươi sắc đỏ tại một doanh nghiệp FDI trên địa bàn Đô Lương. Ảnh: CSCC

Trong không khí trang nghiêm và thiêng liêng của ngày sinh nhật Bác, lễ chào cờ trở thành dịp để các đơn vị thể hiện tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc và sự gắn bó giữa công nhân với tổ chức Công đoàn.

Cùng với hoạt động chào cờ, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao quà cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn và có thành tích cao trong thi đua lao động, sản xuất. Ảnh: Duy Chương

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh và huyện nắm bắt tình hình lao động tại doanh nghiệp. Ảnh: Thanh Vân

Sau phần nghi lễ, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao 100 suất quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn và công nhân tiêu biểu có thành tích trong lao động sản xuất tại 5 doanh nghiệp, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm, chăm lo kịp thời của tổ chức Công đoàn đối với người lao động, góp phần tiếp thêm động lực, khích lệ tinh thần vượt khó vươn lên trong công việc và cuộc sống.

Trao quà cho đoàn viên, người lao động là hoạt động ý nghĩa trong ngày sinh nhật Bác. Ảnh: Trần Vân

Hoạt động chào cờ trong Tháng Công nhân đang được lan toả đến nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ảnh: CSCC

Được Công đoàn Nghệ An triển khai và duy trì 2 năm nay, lễ chào cờ – hát Quốc ca trong Tháng Công nhân không chỉ là hoạt động văn hóa tinh thần ý nghĩa mà còn lan tỏa vai trò tổ chức công đoàn, hướng đến xây dựng đội ngũ công nhân Nghệ An bản lĩnh, trí tuệ, kỷ cương, đúng với chủ đề Tháng Công nhân 2025: "Công nhân Việt Nam tiên phong bước vào kỷ nguyên mới".