Công đoàn Viên chức Nghệ An triển khai nhiệm vụ năm 2021

Tham dự Hội nghị có đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; đại diện công đoàn các ngành, công đoàn cơ sở và Ban nữ công các cơ sở trực thuộc. Ảnh: Công Kiên Phần lớn thời gian của nửa nhiệm kỳ, số công đoàn cơ sở và đoàn viên thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh cơ bản không biến động. Đến cuối năm 2020, thực hiện chủ trương của tỉnh về sáp nhập các đơn vị sự nghiệp mới có sự biến động tăng về số lượng đoàn viên. Tỷ lệ người lao động gia nhập tổ chức công đoàn đạt 100% vào năm 2020.



Năm 2020, các cơ quan, đơn vị thực hiện các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về hợp nhất. Do đó, số lượng và đoàn viên công đoàn trực thuộc Công đoàn Viên chức có biến động. Tổng số công đoàn cơ sở hiện có 59 đơn vị (giảm 4 đơn vị so với đầu năm); tổng số đoàn viên 4.709 người (tăng 27 người so với đầu năm).

Đồng chí Chu Bá Long - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh yêu cầu công đoàn các cơ sở tăng cường công tác phối hợp trong thực hiện các phong trào. Ảnh: Công Kiên Trong năm 2020, Công đoàn Viên chức tỉnh đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ và đạt được những kết quả quan trọng như chăm lo bảo vệ quyền lợi của đoàn viên; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục; phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn và phát triển đảng viên và các phong trào thi đua, hoạt động sôi nổi.



Tổ chức thăm, tặng quà cho 31 đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại 11 công đoàn cơ sở trong dịp Tết Nguyên đán với số tiền 15.500.000 đồng. Chỉ đạo Công đoàn Nhà khách Nghệ An và Công đoàn Báo Nghệ An tổ chức chương trình Tết Sum vầy với tổng kinh phí 64.300.000 đồng.

Đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo Công đoàn Viên chức tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên. Ảnh: Công Kiên Công đoàn cơ sở đã kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Có 1.666 lượt đoàn viên được thăm hỏi với tổng số 1.227.913.033 đồng. Hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19”, tất cả công đoàn cơ sở đã triển khai vận động đoàn viên chung tay đóng góp quỹ với tổng số tiền 1.968.358.302 đồng…



Triển khai nhiệm vụ năm 2021, Công đoàn Viên chức Nghệ An xác định thực hiện tốt chủ đề Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở và cán bộ công đoàn cơ sở. Cụ thể, tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Tập trung nắm bắt thông tin của đoàn viên từ cơ sở để giải quyết, tham gia giải quyết kịp thời, không để xảy ra đơn thư vượt cấp.

Đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh trao Cờ thi đua cho lãnh đạo Công đoàn Viên chức Nghệ An. Ảnh: Công Kiên Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trao Bằng khen cho lãnh đạo Công đoàn Viên chức Nghệ An và cá nhân đồng chí Đào Thị Thanh Mai - Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức. Ảnh: Công Kiên Đồng thời, hưởng ứng chương trình "Tết Sum vầy” Xuân Tân Sửu 2021 tại các cơ quan, đơn vị; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán, tháng Công nhân năm 2021. Chỉ đạo công đoàn cơ sở tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua…



Dịp này, Công đoàn Viên chức tỉnh được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua vì thành tích hoàn thành xuất sắc công tác, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2019; Công đoàn Viên chức tỉnh và và 01 cá nhân được Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Bằng khen vì có nhiều thành tích xuất sắc trong kêu gọi, vận động ủng hộ các chương trình an sinh xã hội.