Xã hội Công đoàn Viên chức Nghệ An triển khai nhiệm vụ, phong trào thi đua 6 tháng cuối năm 2024 Trong 2 ngày (4 và 5/7), tại 3 cụm thi đua, Công đoàn Viên chức tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 tại Cụm thi đua số 1, Công đoàn Viên chức tỉnh Nghệ An. Ảnh: Minh Quân

Công đoàn Viên chức tỉnh Nghệ An có 49 công đoàn cơ sở, được phân bố thành 3 cụm thi đua. Trong 6 tháng đầu năm, các tổ chức công đoàn đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm trong việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên tham gia; phối hợp với chuyên môn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2024; tuyên truyền, vận động đoàn viên chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị.

Lớp học bơi miễn phí cho con đoàn viên công đoàn do Công đoàn Viên chức Nghệ An tổ chức. Ảnh: Diệp Thanh

6 tháng đầu năm 2024, Công đoàn Viên chức Nghệ An đã trợ cấp cho 45 đoàn viên công đoàn nỗ lực vượt khó nhân dịp tết Nguyên đán 2024, với tổng số tiền 22,5 triệu đồng; trao 14 suất quà trị giá hơn 7 triệu đồng cho các đoàn viên bị ốm đau, bệnh hiểm nghèo nhân Tháng Công nhân năm 2024; phối hợp với Nhà Văn hóa Lao động Nghệ An tổ chức các lớp học bơi miễn phí cho gần 200 cháu là con em các đoàn viên từ 8 - 9 tuổi. Các công đoàn cơ sở đã chi hơn 400 triệu đồng để tổ chức thăm hỏi đoàn viên bị ốm đau, bệnh tật, tặng quà cho đoàn viên, bố mẹ đoàn viên vào dịp tết Nguyên đán; phối hợp chuyên môn tổ chức khám sức khỏe cho đoàn viên.

Các công đoàn cơ sở cũng tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên tham gia hưởng ứng các cuộc thi tìm hiểu trực tuyến do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động; thực hiện tốt tuyên truyền về Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, Ngày Quốc tế Lao động (1/5).

Các đại biểu dự Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 tại Cụm thi đua số 1 Công đoàn Viên chức tỉnh Nghệ An. Ảnh: Minh Quân

Trong 6 tháng cuối năm, Công đoàn Viên chức tỉnh Nghệ An tập trung vào những hoạt động trọng tâm như: Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024); kỷ niệm 24 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Nghệ An (12/7/2000 - 12/7/2024); tổ chức suy tôn, biểu dương “Người cán bộ công đoàn của chúng tôi”; tham gia các hoạt động của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An (22/9/1954 - 22/9/2024).

Bên cạnh đó, thành lập đoàn văn nghệ tham gia Liên hoan “Tiếng hát công chức, viên chức, người lao động tỉnh Nghệ An năm 2024”; phối hợp cùng Đoàn thể Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7); tổ chức Lễ tuyên dương “Con ngoan trò giỏi, cháu Bác Hồ kính yêu” năm học 2023 – 2024; tổ chức Hội thi “Nữ cán bộ công chức, viên chức tài năng - duyên dáng” cấp Công đoàn Viên chức năm 2024…