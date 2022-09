'Cõng' nhiều tiền án, tiền sự… đi buôn ma túy

An Quỳnh

(Baonghean.vn) - Vốn dĩ các bị cáo đều từng có tiền án, tiền sự về ma túy, thế nhưng, khi được hỏi tại sao lại tiếp tục đi buôn, thì hầu hết các bị cáo đều không trả lời được lý do cố tình bước vào vòng tù tội.

Ngày 20/9, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đưa các bị cáo Nguyễn Văn Tuấn (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An); Trương Hồng Tảo (TP. Hà Nội); Lê Anh Đức (TP. Hà Nội) và bị cáo Trần Công Hải (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) ra xét xử vì tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Do đã quen biết từ lâu, cuối tháng 1/2021, Lê Anh Đức ngỏ ý hỏi Trương Hồng Tảo có biết nơi nào bán số lượng ma túy lớn không, Đức đang có nhu cầu mua. Tảo nghe bạn nói vậy liền bảo rằng, sẽ hỏi bạn ở Nghệ An rồi thông báo lại sau. Sau khi về quê, Tảo gọi điện cho Nguyễn Văn Tuấn (SN 1977); trú tại xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An, với mục đích hỏi giá bán ma túy.

Thấy Lê Anh Đức hỏi dò giá bán, Tuấn gọi điện cho người đàn ông Quốc tịch Lào (không rõ lai lịch) thì được người đàn ông này thông báo 1 kg ma túy đá 80 triệu đồng, còn 1 bánh heroin có giá 110 triệu đồng. Với mục đích ăn chênh lệch, Tuấn báo lại cho Đức với giá 150 triệu đồng/1 kg ma túy đá và 1 bánh heroin có giá 160 triệu đồng.

Nghe thấy giá cả, Tảo hỏi Đức có lấy được cho mình mỗi loại 2 kg không thì Tuấn từ chối vì nhiều quá Tuấn không lấy được.

Cùng lúc đó, Trương Hồng Tảo gọi điện cho Đức với giá 1 kg ma túy là 210 triệu đồng và 1 bánh heroin có giá 180 triệu đồng. Thuận mua vừa bán, Đức đồng ý và ngỏ ý muốn mua 2 bánh heroin để bán cho khách, còn 1 kg đá thì Đức rủ Tảo cùng góp tiền mua chung để bán lẻ.

Trưa 27/1/2021, Lê Anh Đức đi xe vào nhà của Tuấn ở xã Nghĩa Xuân (huyện Quỳ Hợp), rồi cùng Tảo vào nhà Tuấn để đặt cọc. Tại đây, Tuấn nhận từ Tảo 130 triệu đồng để mua giúp 1 bánh heroin và 1 kg ma túy đá.

Vào 19 giờ cùng ngày, Tuấn liên hệ cho người đàn ông Lào mà mình đã gọi trước đó và được hướng dẫn tới ngã ba Phú Phương (xã Tiền Phong, huyện Quế Phong) đưa 80 triệu đồng và lấy trước 1 kg ma túy đá.

Sáng 28/1/2021, Nguyễn Văn Tuấn gọi bạn là Trần Công Hải lên ngã ba Phú Phương chở mình về. Sau khi gặp Tuấn, Hải biết Tuấn đi mua ma túy bán cho người khác những nghĩ là sau này được Tuấn trả công nên vẫn chở bạn mình đi tìm ma túy. Tuy nhiên, khi lấy được hàng, cả 2 điều khiển xe đi về khi đi qua xóm Đồng Sòng (xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp) thì bị Công an huyện Yên Thành bắt quả tang.

Qua giám định, gói “hàng” Tuấn mang theo bên người gồm có 994,135 gam ma túy. Được biết, Nguyễn Văn Tuấn từng có tiền án về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, 2 tiền án về tội “Đánh bạc”, tội “Cưỡng đoạt tài sản công dân”, tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và tội “Cướp tài sản”. Trần Công Hải cũng từng có tiền án về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Ngay tại thời điểm đó, Trương Hồng Tảo đang chuẩn bị tiền để đợi lấy hàng thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra huyện Yên Thành giữ người trong trường hợp khẩn cấp. Lê Anh Đức đồng thời bị Công an quận Hà Đông (TP. Hà Nội) khởi tố bị can về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” ở trong vụ án khác.

Các bị cáo Nguyễn Văn Tuấn và Trần Văn Hải đều thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm. Đối với người đàn ông Quốc tịch Lào bán ma túy cho Tuấn vì do không điều tra được lai lịch cũng như địa chỉ nên cơ quan điều tra không có căn cứ xác minh.

Trước đó, ngày 14/9/2022, phiên tòa đã được xét xử. Tuy nhiên, do các bị cáo chối tội nên buộc phiên tòa kéo dài nhằm làm rõ vai trò cũng như hành vi từng bị cáo trong vụ án.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của các bị cáo là rất nguy hiểm, nếu như số ma túy trên được buôn bán trót lọt thì hậu quả vô cùng lớn. Nhận định toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hải, Trương Hồng Tảo và Lê Anh Đức tù chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Còn về Trần Văn Hải nhận 16 năm tù giam cũng về hành vi trên.