Công tác khuyến nông phải được đổi mới toàn diện theo hướng đa dạng, chất lượng và hiệu quả

Ông Tạ Quang Sáng: Ngày 2/3/1993, Chính phủ ban hành Nghị định số 13/CP quy định về công tác khuyến nông, Cục Khuyến nông được thành lập.

Ngày 11/9/1993, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 1862/QĐ.UB thành lập Trung tâm Khoa học, kỹ thuật và Khuyến nông Nghệ An, tiền thân của Trung tâm Khuyến nông tỉnh Nghệ An hiện nay. Như vậy, tính đến thời điểm này, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Nghệ An vừa tròn 30 năm xây dựng, trưởng thành.

Quá trình hoạt động, hệ thống khuyến nông tỉnh Nghệ An không ngừng được củng cố, hoàn thiện và điều chỉnh. Đặc biệt là chất lượng đội ngũ cán bộ khuyến nông ngày càng được nâng cao cả về trình độ chuyên môn và nghiệp vụ, luôn đáp ứng tốt những yêu cầu nhiệm vụ mà công tác khuyến nông đặt ra cho từng giai đoạn và trong thời gian tới.

P.V: Như ông đã nói, trong 30 năm hình thành, phát triển, Trung tâm Khuyến nông Nghệ An đã thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao; vậy ông có thể cho biết cụ thể về những kết quả đạt được của trung tâm?

Ông Tạ Quang Sáng: Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của hoạt động khuyến nông xuyên suốt 30 năm qua là xây dựng các mô hình trình diễn và chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật thông qua các hoạt động tuyên truyền, tập huấn và đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn.