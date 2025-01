Pháp luật Cộng tác viên Báo Nghệ An và những nẻo đường tác nghiệp Dù là phóng viên chuyên nghiệp hay không chuyên, các cộng tác viên (CTV) của Báo Nghệ An luôn cống hiến hết mình với nghề, trở thành người bạn đồng hành thân thiết trên từng trang báo.

Trong chặng đường phát triển của mình, Báo Nghệ An luôn xác định vai trò đặc biệt quan trọng của đội ngũ CTV. Chính lực lượng CTV là những người góp phần không nhỏ vào việc nâng cao chất lượng nội dung và mở rộng phạm vi tiếp cận độc giả.

Lãnh đạo Báo Nghệ An trao Giấy khen cho các CTV tiêu biểu tại Hội nghị CTV năm 2024. Ảnh: Đức Anh

CTV của Báo Nghệ An trải đều khắp ở tất cả 20 huyện, thành, thị và nhiều địa phương ngoài tỉnh. Họ hoạt động ở nhiều lĩnh vực và địa bàn khác nhau, từ cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang đến giáo viên, cán bộ, hưu trí, sinh viên... Dù không công tác ở Báo Nghệ An nhưng họ đã gắn bó và có nhiều tác phẩm được đăng tải trên tất cả các ấn phẩm.

Họ cũng chính là “tai mắt” của tòa soạn, phản ánh kịp thời và chính xác những vấn đề thực tiễn đang diễn ra trên địa bàn tỉnh Nghệ An nói riêng và cả nước nói chung. Với sự am hiểu sâu sắc về địa phương, họ mang đến những bài viết, hình ảnh và tư liệu quý giá, giúp Báo Nghệ An có cái nhìn đa chiều, thực tế hơn về các sự kiện, con người và vấn đề xã hội.



Trung tá Bùi Hải Thượng, trong một lần tác nghiệp tại huyện miền núi Kỳ Sơn. Ảnh: Tiến Đông

Trung tá Bùi Hải Thượng - Chủ nhiệm Nhà văn hóa, Phòng Chính trị, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An là một CTV "kỳ cựu" của Báo Nghệ An với gần 30 năm đồng hành. Là người lính mang quân hàm xanh, ngoài thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của chỉ huy đơn vị giao, bản thân anh đã tích cực viết tin, bài gửi đăng trên các ấn phẩm của Báo Nghệ An. Những bài viết, mẩu tin của anh luôn ngồn ngộn hơi thở của cuộc sống, phản ánh đậm nét bản sắc của đồng bào các dân tộc, cũng như thông tin kịp thời về nhiệm vụ của người lính biên phòng nơi biên ải...

CTV Phan Giang đến từ Trung tâm VH-TT&TT huyện Quỳ Hợp tác nghiệp tại hiện trường. Ảnh: NVCC

Nhờ đội ngũ cộng tác viên, Báo Nghệ An không chỉ cập nhật thông tin một cách nhanh chóng mà còn có cơ hội khai thác các câu chuyện độc đáo, giàu tính nhân văn từ những góc khuất của cuộc sống. Họ đóng góp các bài viết chuyên sâu, mang tính nghiên cứu cao, hoặc những bài phản ánh, phóng sự sắc bén, góp phần khẳng định thương hiệu và uy tín của Báo Nghệ An trong lòng bạn đọc. Bên cạnh đó, cộng tác viên còn giúp Báo mở rộng tầm ảnh hưởng, kết nối chặt chẽ với các cộng đồng khác nhau.

CTV Đình Tuân phỏng vấn một người dân trên địa bàn huyện Tương Dương. Ảnh: NVCC

CTV Võ Đình Tuân (Bút danh Đình Tuân), cán bộ Phòng Văn hóa - Thông tin, UBND huyện Tương Dương cũng là một cái tên quen thuộc trên các trang báo Nghệ An. Anh đã tận dụng khá tốt lợi thế là cán bộ văn hóa để đi, viết và lan tỏa những nét đẹp văn hóa của đồng bào nơi huyện miền núi cao xứ Nghệ đến đông đảo bạn đọc.

Ngoài những CTV là cán bộ, chiến sĩ trong các cơ quan, ban, ngành, một số CTV là những người làm việc tự do, họ phải tự túc về tài chính khi đi tác nghiệp, từ chi phí di chuyển, ăn, ở đến thiết bị làm việc.

CVT Nguyễn Đạo (áo đen), trong một lần phối hợp với phóng viên Báo Nghệ An đi tác nghiệp tại hiện trường bằng thiết bị bay Flycam. Ảnh: Tiến Đông

CTV ảnh Nguyễn Văn Đạo (Bút danh Nguyễn Đạo), đến từ huyện Đô Lương là một người như vậy. Đam mê nhiếp ảnh từ lâu, Đạo đã không ngừng học hỏi để trau dồi nghề. Năm 2017, Nguyễn Đạo bắt đầu có những bức ảnh, chùm ảnh đăng trên báo Nghệ An. Kể từ đó đến nay anh luôn có sản phẩm sử dụng trên các ấn phẩm của Báo Nghệ An.

Với kỹ năng của mình, Nguyễn Đạo còn tích cực phối hợp với các phóng viên của Báo Nghệ An hoàn thành nhiều tuyến bài, chùm phóng sự ảnh đặc sắc. Dù làm việc tự do và còn khá vất vả, nhưng chính nhờ sự kiên trì, đam mê và lòng yêu nghề, Nguyễn Đạo luôn sẵn sàng lăn xả vào thực tế để cung cấp thông tin trung thực, khách quan.

CTV Minh Thái - Trung tâm VH-TT&TT huyện Nghĩa Đàn cũng là một cây bút gắn bó nhiều năm liền với Báo Nghệ An. Ảnh: NVCC

Thực tế, CTV Báo Nghệ An khi đi tác nghiệp cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, đặc biệt là trong điều kiện địa hình Nghệ An rộng lớn với nhiều vùng núi, biên giới xa xôi. Để có một bức ảnh, dòng tin thì việc di chuyển đến các địa bàn hẻo lánh không chỉ tốn thời gian, công sức mà còn tiềm ẩn rủi ro về an toàn, nhất là trong mùa mưa lũ.

Ngoài ra, nguồn thông tin ở một số nơi còn hạn chế hoặc không được cung cấp đầy đủ, đòi hỏi cộng tác viên phải kiên trì, khéo léo để khai thác và xác minh. Bên cạnh đó, áp lực về thời gian, yêu cầu cao về chất lượng bài viết cũng là những thách thức lớn mà họ phải đối mặt.

Với sự am hiểu sâu sắc về nhiều lĩnh vực, địa phương, CTV đã mang đến những bài viết, hình ảnh và tư liệu quý giá, giúp Báo Nghệ An có cái nhìn đa chiều, thực tế hơn về các sự kiện, con người và vấn đề xã hội. Ảnh: Đức Anh

Dù vậy, với lòng nhiệt huyết và trách nhiệm, họ vẫn không ngừng nỗ lực để mang đến những thông tin chân thực, giá trị cho bạn đọc. Chính sự nhiệt huyết và trách nhiệm đó đã giúp Báo Nghệ An duy trì được sự phong phú, hấp dẫn trong nội dung, đồng thời khẳng định vị thế là một kênh thông tin quan trọng của tỉnh nhà.