Xã hội Cộng tác viên – những 'cánh tay nối dài' của Báo Nghệ An Dù sống ở những vùng, miền khác nhau, đảm nhận nhiều ngành nghề khác nhau, đội ngũ cộng tác viên của Báo Nghệ An đều có một điểm chung là say mê, khát khao đồng hành cùng tờ báo trên hành trình phát triển.

Họ chính là những người bạn đồng hành, “cánh tay nối dài” của Báo Nghệ An, góp phần quan trọng vào sự thành công của tờ báo Đảng. Nhân dịp Hội nghị Cộng tác viên, Báo Nghệ An trân trọng ghi lại những ý kiến chia sẻ và giới thiệu một số gương mặt cộng tác viên tiêu biểu - những người đã đồng hành, cống hiến không ngừng vì sự phát triển của tờ báo.

CTV Lan Hạ: Biết ơn và trân trọng

Năm 2016, tôi tình cờ được một người bạn thân là Võ Thu Giang- Phóng viên của Báo Nghệ An rủ rê: “Nè, chị có muốn cộng tác cho Báo Nghệ An không?” Tính tôi vốn e dè, ngại ngùng, ban đầu định từ chối, nhưng sau khi được động viên, tôi quyết định thử sức. Khi gửi bài đầu tiên, tôi tự nghĩ ra bút danh Lan Hạ, nghe có vẻ hơi “sến”, nhưng không ngờ cái tên ấy đã gắn bó với tôi và “Tế Sự” của Báo Nghệ An từ đó đến nay.

Cộng tác viên Lan Hạ tên đầy đủ là Nguyễn Thu Lan, quê quán TP. Hà Nội, hiện là Biên tập viên tại Thông tấn xã Việt Nam. Ảnh: NVCC

Công việc cộng tác viên mảng quốc tế đòi hỏi sự nhạy bén và khả năng cập nhật thông tin nhanh chóng. Mỗi sáng, tôi bắt đầu bằng việc theo dõi tin tức từ các hãng thông tấn lớn và các tờ báo danh tiếng trên thế giới. Chọn lọc thông tin, phân tích, rồi biên tập sao cho phù hợp với độc giả Việt Nam, đặc biệt là bạn đọc Nghệ An, luôn là thử thách không nhỏ.

Những ngày đầu chập chững, tôi gửi 10 tin, bài thì may ra được đăng 1-2 bài. Không khỏi nản lòng, nhưng tôi tự nhủ: Ai bước vào nghề mà chẳng phải vượt qua giai đoạn khó khăn ban đầu? Thế là tôi kiên trì, cố gắng hơn mỗi ngày. Đến khi thấy tin, bài của mình được đăng đều đặn, hay được giao xử lý bài vở gấp khi có sự kiện nóng, tôi mới thấy niềm vui thực sự từ công việc này.

Đã hơn 8 năm trôi qua, tôi vẫn chưa có cơ hội gặp trực tiếp các anh, chị em phóng viên, biên tập viên của Báo Nghệ An ngoài đời. Nhưng qua những lần trao đổi công việc, tôi nhận được rất nhiều sự giúp đỡ tận tình từ các đồng nghiệp, dù là người đi trước hay các bạn trẻ nhiệt huyết.

Từ việc chỉ gửi tin, bài dạng text, giờ đây tôi còn được giao phụ trách nội dung bản tin thời sự trên kênh YouTube chính thức của Báo, thậm chí thử sức ghi âm voiceover – dù giọng đọc vẫn còn nhiều thiếu sót.

Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi cảm thấy biết ơn và tự hào vì được đồng hành cùng Báo Nghệ An. Được góp sức mang đến cho độc giả những thông tin quốc tế chất lượng là niềm vui lớn lao. Hy vọng tôi sẽ còn gắn bó với Báo thật lâu, có lẽ đến khi… nghỉ hưu, hoặc xa hơn thế nữa!

Cộng tác viên Đào Thọ: Một chặng đường gắn bó

Tròn 10 năm kể từ ngày tôi đặt bút viết những bài báo đầu tiên gửi đến Báo Nghệ An. Nhìn lại quãng thời gian ấy, tôi cảm nhận rõ sự gắn bó của mình với tờ báo Đảng uy tín và sức lan tỏa mạnh mẽ.

Cộng tác viên Đào Thọ tên đầy đủ là Đào Văn Thọ, quê quán huyện Anh Sơn, hiện làm việc tại Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kỳ Sơn. Ảnh: NVCC

Năm ấy, tôi là một giáo viên miền núi ở huyện Kỳ Sơn. Hằng ngày tiếp xúc với đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số, tôi luôn ấp ủ mong muốn chia sẻ những câu chuyện về văn hóa, phong tục, tập quán độc đáo, về cuộc sống bình dị nhưng giàu bản sắc trên đại ngàn miền Tây Nghệ An. Đó là động lực để tôi viết và gửi bài cộng tác. Không ngờ, những bài viết mang đậm hơi thở miền núi ấy được đón nhận nhanh chóng, tạo thêm cho tôi sự tự tin để gắn bó với nghề báo.

Ban ngày dạy học, buổi chiều tối tôi lại cầm máy ảnh, lặn lội qua các bản làng xa xôi. Với tôi, việc ghi lại những nét đẹp văn hóa không chỉ là niềm vui mà còn là trách nhiệm – một cách để lưu giữ và truyền lại giá trị cho thế hệ mai sau, đặc biệt là những em học sinh nơi tôi giảng dạy.

Thế nhưng, qua thời gian, tôi nhận ra rằng, lưu giữ thôi là chưa đủ. Những điều tôi viết cần phải mang giá trị thiết thực hơn, cần giúp bà con hiểu rõ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Chỉ khi nhận thức thay đổi, cuộc sống nơi các bản làng mới thực sự khởi sắc.

Hai năm trước, tôi chuyển sang công tác tại Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kỳ Sơn. Ở môi trường mới, tôi có cơ hội tiếp cận sâu hơn với những tài liệu, thông tin quan trọng, và từ đó mở rộng góc nhìn của mình. Trước đây, tôi chỉ viết về văn hóa, nhưng giờ đây tôi khai thác thêm các đề tài như mô hình phát triển kinh tế, giáo dục, y tế, hay những câu chuyện về người tốt, việc tốt. Những bài viết ấy, tôi tin rằng, đã mang lại một chút tác động tích cực. Nhiều mô hình hay được bà con học hỏi, áp dụng, từng bước cải thiện đời sống.

Tôi còn nhớ một chuyến công tác tại xã biên giới Nậm Cắn cùng các phóng viên của Báo Nghệ An. Nhìn cách họ khai thác vấn đề, tìm tòi và phân tích từng khía cạnh, tôi mới hiểu rằng, mình còn nhiều điều cần học hỏi. Trước đây, tôi thường viết theo cảm nhận cá nhân mà ít khi đi sâu vào bản chất sự việc. Từ đó, tôi bắt đầu thay đổi cách tiếp cận, cố gắng phản ánh vấn đề một cách toàn diện và đa chiều hơn.

Với tôi, Báo Nghệ An không chỉ là nơi cộng tác mà còn là người bạn đồng hành tin cậy. Tờ báo đã đi sâu vào từng ngõ ngách, từng bản làng xa xôi nhất, mang chủ trương, chính sách đến với đồng bào, trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu. Tôi tự hào vì được đóng góp một phần nhỏ bé vào hành trình ấy.

Cộng tác viên Phạm Thủy: Trưởng thành nhờ được đồng hành

Khoảng 13-14 năm trước, khi tôi còn là sinh viên trên giảng đường đại học, tờ báo Nghệ An đã để lại dấu ấn sâu sắc trong tôi qua những bài giảng của thầy, cô. Báo được nhắc đến như một trong những tờ báo địa phương tiên phong phát triển theo mô hình báo chí hội tụ, áp dụng đa phương tiện vào hoạt động báo chí…

Cộng tác viên Phạm Thủy tên đầy đủ là Phạm Thị Thủy, quê quán thành phố Vinh, hiện công tác tại Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị (Công an tỉnh Nghệ An). Ảnh: NVCC

Thời điểm đó, Báo Nghệ An đã phát hành không chỉ các ấn phẩm in truyền thống mà còn đẩy mạnh các nền tảng trực tuyến. Tờ báo kết nối bạn đọc một cách linh hoạt, hiện đại. Điều khiến tôi ấn tượng nhất là khả năng cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác và đa chiều. Các bài viết không chỉ phản ánh kịp thời những sự kiện thời sự – chính trị mà còn đi sâu vào các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục và quốc phòng. Sự đổi mới không ngừng về hình thức và nội dung đã giúp Báo Nghệ An khẳng định vị thế là một tờ báo hiện đại, năng động, đáp ứng xu thế phát triển của báo chí trong kỷ nguyên số.

Ra trường, tôi may mắn được cộng tác với Báo Nghệ An, đặc biệt ở chuyên mục Pháp luật. Đây là môi trường giúp tôi trưởng thành cả về kỹ năng lẫn nhận thức. Qua sự hướng dẫn tận tình của các anh, chị giàu kinh nghiệm, tôi học được cách tìm kiếm thông tin, phỏng vấn nhân vật, xây dựng cấu trúc bài báo và đặt tiêu đề sao cho hấp dẫn, dễ hiểu. Tôi cũng rất ấn tượng với sự chuyên nghiệp của đội ngũ biên tập, từ việc chỉnh sửa câu chữ đến việc xử lý hình ảnh, tất cả đều được làm rất chỉn chu và kỹ lưỡng.

Cộng tác ở lĩnh vực pháp luật, tôi nhận ra trách nhiệm lớn lao của mình không chỉ dừng lại ở việc truyền tải thông tin mà còn góp phần nâng cao nhận thức pháp luật trong cộng đồng. Mỗi bài báo không chỉ mang giá trị thông tin mà còn là cầu nối giúp người dân hiểu rõ hơn về pháp luật, từ đó, xây dựng ý thức thượng tôn pháp luật.

Đến nay, sau nhiều năm gắn bó với Báo Nghệ An, cảm giác hạnh phúc khi bài viết của mình được đăng vẫn nguyên vẹn như lần đầu tiên. Tôi tự hào vì đã được đóng góp một phần nhỏ bé vào hành trình phát triển của tờ báo, đồng thời, cũng biết ơn vì những bài học và cơ hội trưởng thành mà Báo Nghệ An đã mang lại. Tôi hy vọng sẽ tiếp tục đồng hành lâu dài cùng tờ báo, lan tỏa những giá trị tích cực đến với bạn đọc.