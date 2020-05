Công thương Nghệ An tăng giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp và thương mại

Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An tham quan các gian hàng tại Tuần lễ giới thiệu sản phẩm doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh và Nghệ An năm 2019. Ảnh: Quang An