Kinh tế Công ty cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam: Điều hành Nhà máy Thủy điện Khe Bố đảm bảo cấp nước cho hạ du trong mùa nắng nóng Trước tình hình nắng nóng kéo dài, Nhà máy Thủy điện Khe Bố đã phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ cấp nước tưới, phục vụ sản xuất nông nghiệp cho vùng hạ du, đồng thời tiết kiệm nước để đảm bảo cung ứng điện trong cao điểm mùa khô sắp tới.

Thủy điện Khe Bố được khởi công xây dựng vào năm 2007 trên sông Cả thuộc địa phận xã Tam Quang, huyện Tương Dương, đến năm 2013 thì chính thức hoàn thành và đi vào hoạt động. Với công suất 100 MW, có 2 tổ máy, sản lượng điện hàng năm 442,8 triệu KWh, đây là Nhà máy Thuỷ điện lớn thứ 3 ở Nghệ An.

Ngoài nhiệm vụ sản xuất điện góp phần đảm bảo an ninh năng lượng điện cho hệ thống điện Quốc gia, Thủy điện Khe Bố còn có chức năng điều tiết lại dòng chảy trên dòng sông Cả nhằm mục đích cấp nước phục vụ sản xuất và đẩy mặn cho vùng hạ du.

Lòng hồ thủy điện Khe Bố. Ảnh: TĐ

Đặc biệt, hiện nay theo báo cáo của Chi cục Thuỷ lợi Nghệ An, thời điểm này đang là thời kỳ cao điểm cấp nước tưới dưỡng cho lúa vụ hè thu và gieo cấy lúa mùa, tuy nhiên tình hình thời tiết trên địa bàn tỉnh bất lợi, nắng nóng khốc liệt, một số vùng đã bị hạn và nguy cơ hạn. Các trạm bơm trên địa bàn huyện Anh Sơn, Đô Lương, Thanh Chương, Nam Đàn, Hưng Nguyên... lấy nước trực tiếp từ nguồn nước sông Cả và các trạm bơm lấy nước tạo nguồn từ hệ thống thủy lợi Nam, hệ thống thủy lợi Bắc đang hoạt động tối đa để cấp nước tưới cho sản xuất nông nghiệp.

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn Bắc Trung Bộ, trong những tháng mùa khô năm 2024, tổng lượng mưa có xu hướng thấp hơn 15- 30% so với tổng lượng mưa trung bình ở cùng thời điểm năm ngoái. Điều này khiến lượng dòng chảy trên các sông Nghệ An có khả năng thấp hơn từ 10 - 40% so với cùng thời kỳ năm trước.

Trước tình hình đó, vào ngày 23/2/2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An đã tổ chức cuộc họp giữa Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia, Công ty Thủy điện Bản Vẽ, Công ty cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam, Công ty cổ phần Thủy điện Chi Khê, cùng UBND các huyện: Thanh Chương, Đô Lương, Hưng Nguyên và các sở, đơn vị có liên quan đã thống nhất phương án điều tiết nước các hồ chứa thủy điện.

Đo các chỉ số tại Nhà máy Thuỷ điện Khe Bố. Ảnh: TĐ

Liên quan đến điều tiết nước hồ chứa, ông Ngô Quốc Huy - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam, đơn vị chủ quản của Nhà máy Thuỷ điện Khe Bố cho biết: Bước vào mùa nắng nóng năm nay, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của EVN, Tổng Công ty Phát điện 1, Công ty đã lập kế hoạch vận hành, phối hợp với các thủy điện bậc trên và các cơ quan chức năng địa phương cấp nước cho hạ du hiệu quả, tiết kiệm. Từ cuối năm 2023, Công ty cũng đã có văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng như UBND tỉnh Nghệ An về việc triển khai phương án cấp nước hạ du trong khoảng thời gian lưu lượng về hồ nhỏ hơn 94m3/s.

Công ty cũng đã chỉ đạo Nhà máy Thuỷ điện Khe Bố phối hợp với Thủy điện Bản Vẽ làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An thống nhất điều tiết nước hồ chứa đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với tình hình thực tế.

Bên cạnh đó, công ty cũng đã chỉ đạo Nhà máy Thuỷ điện Khe Bố xây dựng kịch bản ứng phó với các hình thế bất lợi về thời tiết, thiên tai. Tập trung tăng cường phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ý tưởng cải cách hành chính và áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành. Tiếp tục triển khai kế hoạch chuyển đổi số theo đúng lộ trình.

Các kỹ sư đang kiểm tra thiết bị đo. Ảnh: TĐ

Ông Huy cũng nhấn mạnh, để đảm bảo công tác vận hành an toàn, cung ứng điện hiệu quả trong mùa khô năm 2024, phía đơn vị cũng đã xây dựng đề án đối với các nhà máy thủy điện giai đoạn 2024-2030. Ngay từ đầu năm, Công ty cũng đã rà soát khắc phục các sự cố, chuẩn bị các điều kiện để đảm bảo cung ứng điện hiệu quả trong năm 2024, đồng thời triển khai các giải pháp giảm thiểu sự cố tại các nhà máy điện trong năm 2024 và các năm tiếp theo.

Đơn vị cũng đã đẩy mạnh công tác phối hợp, lập các phương án sửa chữa, nâng cấp chất lượng hệ thống thiết bị, giải quyết nhanh các sự cố, hoặc nguy cơ gây sự cố hỏng hóc thiết bị, đảm bảo cho 2 tổ máy vận hành an toàn, liên tục và hiệu quả.